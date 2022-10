Kacsits verteidigt Bürgermeistersessel in Deutschkreutz

Werbung

Und er wird dies auch für die nächsten fünf Jahre sein. Nachdem er schon beim ersten Urnengang am 2. Oktober mit 39,2 Prozent der Stimmen den höchsten Anteil aller drei angetretenen Kandidaten (SPÖ-Kandidat Jürgen Hofer 33,1 Prozent, LBL-Kandidat Manfred Kölly 27,7 Prozent) für sich verbuchen hatte können, setzte er sich nun auch in der Stichwahl mit 50,6 Prozent knapp gegen SPÖ-Spitzenkandidat Jürgen Hofer durch. 26 Stimmen lagen die beiden Bürgermeisterkandidaten am Ende des Tages auseinander.

BM-Wahl 2022 - Engere Wahl BM-Wahl 2.10.2022 Differenz Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent Wahlberechtigt 3.017 3.017 0 Abgegeben 2.316 76,76% 2.577 85,42% -261 -8,66% Ungültig 34 1,47% 43 1,67% -9 -0,20% Gültig 2.282 98,53% 2.534 98,33% -252 0,20% SPÖ Hofer 1.128 49,43% 840 33,15% 288 16,28% ÖVP Kacsits * 1.154 50,57% 993 39,19% 161 11,38% LBL ('1.Wahlgang) 0,00% 701 27,66% -701 -27,66%

* = BürgermeisterIn

Quelle: Land Burgenland

