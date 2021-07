Kran stürzte auf Wohnungs-Rohbau .

Ein 25 Meter hoher Baukran ist am Montag in Stoob (Bezirk Oberpullendorf) auf den Rohbau einer Wohnhausanlage gestürzt. Der Regen dürfte das Erdreich so aufgeweicht haben, dass dieser umkippte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand.