Einbruch in Lebensmittelmarkt

In der Nacht auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter über das Dach Zugang in das Innere eines Lebensmittelmarktes in Stoob-Süd.

Im Personalraum rissen sie die Büroeinrichtung heraus und versuchten ohne Erfolg den dort stehenden Tresor aufzuschneiden.

Landfleischerei Kuzmits Anzeige Zu Weihnachten richtig schlemmen

Die gesamte Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.