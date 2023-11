Gold und Silber im Stoober Biri

Im Rahmen der „Biri Challenge“ wurden drei goldene Keramik-Birnen und ein silberner Keramik-Apfel (gestaltet von Keramikermeister Günther Hoffmann) auf jeweils einem Baum im Biri bzw. beim Rückhaltebecken platziert. Die „Biri Challenge“ startete heuer erstmalig im Oktober.

„Wir wollten eine einzigartige Challenge veranstalten, die zu Stoob passt. Die Kombination von Streuobstwiese, Keramik und Bewegung in der Natur wird durch die Suche nach dem Keramikobst perfekt zusammengefasst. Die Suche nach den Birnen bzw. dem Apfel sollte Bewusstsein für unsere Streuobstwiese schaffen und die Teilnehmer zu einem Spaziergang in unser schönes Biri bewegen“, so Ideengeber Vizebürgermeister Daniel Sommer, der berichtet, dass die Birnen und der Apfel bereits gefunden wurden. „Für die Finder wartete jeweils ein Geschenkkorb mit regionalen Produkten vom Stoober Bauernmarkt“, so Sommer. Auch für Kinder gab es eine eigene Challenge: Es wurde ein silberner Keramik-Apfel im Biri platziert. „Der silberne Apfel ist in der herbstlichen Natur einfacher zu erkennen“, so Sommer. Keramikermeister Günther Hoffmann hat die Keramikwerke hergestellt. „Aufgrund des großes Zuspruches werden wir die Challenge kommendes Jahr wiederholen“, so Sommer.