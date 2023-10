Waldquelle-Torte für die Förderwerkstätte in Oberpullendorf

Die Werkstätte packte erneut knapp 2.000 Wanderpakete für den Waldquelle Wandertag. „Wie jedes Jahr haben wir uns sehr über den Auftrag der Waldquelle gefreut und mit viel Motivation die Wanderrucksäcke mit den Goodies gepackt“, erzählt Leiterin Rita Keserovic.

Jede Menge Spaß bei der Alpaka-Wanderung

Nicht nur der Erlös daraus geht an das Team der Förderwerkstätte in Oberpullendorf. Beim gemeinsamen Übergabetermin mit Dagmar Habeler, Marketingleitung Waldquelle Mineralwasser, wurde die in Waldquelle grün gehaltene Torte auch gemeinsam verspeist. „Außerdem überreichte uns Dagmar Habeler eine Spende von 800 Euro, die vom Verkauf der Goodiebags stammten. Mit diesem Geld wurde bereits eine Alpaka-Wanderung in Lindgraben finanziert, was unseren Klienten jede Menge Spaß bereitete“, so Keserovic.