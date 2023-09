Heißer Abschluss des Sommers in Lackenbach

Zum Ende des Sommers ging es beim „Summer Pulse“ nochmals heiß her. Jeder Gast bekam beim Eintritt einen Willkommens-Drink und an den Bars gab es exquisite Getränke zu schlürfen. Das Line-Up hatte es in sich und die DJs „Febration“, „Miles“, „Karma“ sowie „Nyro“ und „Sin“ heizten dem Partyvolk mit ihren Beats bis in die Morgenstunden so richtig ein.