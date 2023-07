Junge Frau in Zug nach Deutschkreutz bestohlen

Ein 26-jähriger ungarischer Staatsbürger sollte sich am Mittwoch, 12. Juli 2023, wegen diverser Straftaten im Zusammenhang mit einem Geldbörsendiebstahl vom Dezember 2020 am Landesgericht Eisenstadt verantworten.

Er blieb diesem Prozess trotz Verladung zum Prozesstermin unentschuldigt fern. Sein Komplize ist für das Gericht gar nicht greifbar.

Das Verfahren gegen den 26-Jährigen konnte aber in dessen Abwesenheit durchgeführt werden.

Den beiden Männern wurde vorgeworfen, im Dezember 2020 einer jungen Frau während der Bahnfahrt nach Deutschkreutz eine Geldbörse gestohlen zu haben.

Einkäufe mit fremder Bankomatkarte

Mit der Bankomatkarte, die sich in der Geldbörse befand, begingen die beiden Männer weitere Straftaten.

Sie versuchten, an einem Bankomat Geld zu beheben und in einem Supermarkt damit Waren zu bezahlen.

Die Besitzerin der Bankomatkarte bekam auf ihr Smartphone Verständigungen zu diesen Transaktionen.

Sie ließ daraufhin die Bankomatkarte sperren und fragte beim Supermarkt nach, ob dort zwei Männer beobachtet worden seien, die ihr bereits im Zug aufgefallen waren, und die sie als Diebe ihrer Geldbörse in Verdacht hatte.

Verdächtige in Supermarkt gesichtet

Supermarkt-Angestellte konnten bestätigen, dass zwei verdächtige Personen kurz zuvor im Geschäft gewesen waren. Wie sich herausstellte, hatten diese überdies zwei Dosen Red Bull, drei Packungen Pistazien und Rasierer gestohlen.

Aufgrund der Personenbeschreibungen leitete die Polizei eine Fahndung ein, die kurz danach erfolgreich war: Beide Männer konnten noch am selben Tag auf offener Straße angetroffen werden.

Die Verdächtigen wurden von der Polizei zur Rede gestellt. Sie berichteten, die gestohlene Geldbörse samt Ausweisen versteckt zu haben, und führten die Polizisten zu dem Versteck, wo die Geldbörse tatsächlich in einem Blätterhaufen aufgefunden werden konnte.

Geldbörse war unter Laub versteckt

Die Besitzerin erhielt die Geldbörse samt Führerschein, E-Card, ÖBB-Karte und Gutscheinen zurück. Fünf Euro Bargeld fehlten aber.

Einer der Täter, eben jener 26-Jährige, der der Ladung vor Gericht nicht Folge geleistet hatte, wurde nun wegen der Straftaten verurteilt.

Der Mann ist in Österreich unbescholten, in seiner Heimat wurde er wegen mehrerer Straftaten zu insgesamt mehr als vier Jahren Haft verurteilt. Auf diese Verurteilungen war jetzt Bedacht zu nehmen, wobei die Richterin von der Verhängung einer Zusatzstrafe absah. An die Geldbörsenbesitzerin muss der 26-Jährige die gestohlenen fünf Euro zurückzahlen.