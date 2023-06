Frauenberatungsstelle Oberpullendorf: Fast 8.000 Mal gut beraten

Ob telefonisch, per Video oder per Mail: in vielen Bereichen finden Frauen und Mädchen Rat in der Frauenberatungsstelle Oberpullendorf. Das Team, das mit Monika Holzbauer und Kathrin Tremmel-Horvath um zwei Beraterinnen im Bereich FiT (Frauen in Handwerk und Technik) gewachsen ist, konnte nicht zuletzt deshalb die Beratungszahlen deutlich steigern. So gab es im Jahr 2022 mit 1.259 Personen insgesamt 7.843 Beratungsgespräche, Bildungs-, Vernetzungs- und Informationskontakte. Davon entfallen 3.200 Beratungen auf die klassische Frauen- und Familienberatung wie Psycho-Sozialberatung, Rechtsberatung oder Finanzcoaching, 2403 auf das Frauenberufszentrum (Workshops, Laufbahncoaching, etc.) und 2.240 auf Frauen in Handwerk und Technik. Außerdem wurde heuer das Angebot um einen Beratungsschwerpunkt rund ums Lebensende erweitert. „Je jünger die Betroffenen sind, umso schwerer fällt die Auseinandersetzung mit dem Thema Lebensende. Umso wichtiger ist ein flexibles und kostenloses Beratungsangebot. Zurückbleiben nach dem Tod von Angehörigen oder Freunden kann tiefe Ängste und Krisen hervorrufen“, heißt es von der Frauenberatungsstelle. Raum möchte man auch dem Thema Trauer um nicht lebend geborene Kinder oder Fehlgeburten geben.

Immer wieder nachgefragt würden auch Gruppen für Frauen. So gibt es einmal im Monat an einem Montag Vormittag die Gruppe „Frauenraum“ unter der Leitung von Katharina Müllner, eine offene Gruppe für Frauen in belastenden Lebenssituationen, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen teilen und gemeinsame Zeit verbringen.

Dank des vergrößerten Teams kann man sich verstärkt der Zusammenarbeit mit Schulen widmen. Selbstwert war das Thema in einigen Workshops mit dem Gymnasium, Grenzen setzen, Mobbing, Bullying, Finanzen und Berufsorientierung waren Themen weiterer Workshops mit der Mittelschule Großwarasdorf, der ZWF Steinberg, der Polytechnischen Schule und dem Gymnasium.