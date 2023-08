Sammelsurium wurde in Horitschon eröffnet

Christian Szauer hat gemeinsam mit seiner Familie in den vergangenen beiden Jahren daran gearbeitet, seiner umfangreichen Sammlung genügend Raum zu verschaffen, um seine große Leidenschaft der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Am Sonntag wurde zu einem Tag der offenen Tür im Sammelsurium (Hauptstraße 81) geladen. Dabei gab es 17 Oldtimertraktoren, rund 1.000 Modell-Traktoren, 1.200 verschiedene Sparkassen, 200 Weinkostgläser, 50 Schreibmaschinen, 60 Nähmaschinen, alte Trachten und alle 176 Oldtimer-Kaffeehäferl zu bestaunen. Die Sammlung umfasst aber auch 100 Jahre alte landwirtschaftliche Geräte, eine ausgestattete Bauernstube wie früher, viele Jahrzehnte alte Spielsachen sowie auch eine Feuerwehr-Ecke.

Sammelleidenschaft wurde vererbt

In der Familie Szauer wird schon seit rund 50 Jahren gesammelt. Christian Szauer hat diese Leidenschaft von seinem Vater Johann übernommen. „Nach dem Tod von meinem Papa hat sich die Familie zusammengesetzt und beraten, was wir mit den Sammlerstücken machen sollen. Da auch die Kinder gegen das Wegwerfen waren, haben wir uns entschiedenen einen Anbau zu machen, damit wir alles schön präsentieren können. Unser Ziel ist es, das Alte zu erhalten. Denn viele wissen gar nicht mehr, wie es früher war. Bei uns kann man das sehen“, erzählt Christian Szauer, dessen persönliches Lieblingsstück ein Oldtimertraktor – ein 18er Steyr – aus dem Jahr 1959 ist, den sein Opa gekauft hatte.

Die meisten Stücke finden Christian Szauer und Heike Luckabauer beim Stöbern auf Flohmärkten. „Wir besuchen Flohmärkte im Burgenland und auch anderen Bundesländern. Selbst im Urlaub kann ich nicht einfach vorbeifahren, denn als Sammler ist man immer auf der Suche nach neuen Stücken“, meint der Horitschoner.

In früheren Zeiten schwelgen

„Das Schönste ist für mich, wenn die Leute beim Besichtigen etwas sagen wie 'das hat unsere Oma auch gehabt'. Wir möchten den Leuten mit unserem Sammelsurium eine Reise zurück in die Vergangenheit bieten. In der heutigen, schnellebigen Zeit denken sowieso alle nur an Morgen“, so Christian Szauer, der am 28. Oktober, im Rahmen des Rotweinherbstes, erneut zu einem Tag der offenen Tür lädt.