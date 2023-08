Sonntagsschnitzel aus der Piringsdorfer Feuerwehrküche

Nach der Heiligen Messe, die von Dechant Michael Brien zelebriert und der Gruppe Spirit musikalisch mitgestaltet wurde, begrüßte Kommandant Dietmar Wieidnger die Gäste. Er berichtete, dasss die Feuerwehr Anfang kommenden Jahres ihr neues Löschfahrzeug Logistik (LFA-L) geliefert bekommt und bedankte sich bei der Gemeinde und der Bevölkerung für die Unterstützung. Auch der Erlös des Tags der offenen Tür wird in den Ankauf des neuen Fahrzeugs fließen. Im Abschluss konnte er gemeinsam mit Abschnittskommandant Reinhold Stifter, Landtagsabgeordnetem Roman Kainrath und der Gemeindevertretung einigen langjährigen Kameraden Auszeichnungen verleihen. Die ertse ging gleich an Bürgermeister Thomas Hauser selbst, der ebenso wie Amtsleiter Christian Stampf mit der Ehrenmedaille des Landes für 25 Jahre Feuerwehrdienst ausgezeichnet wurde. Die Ehrenmedaille für 40 Jahre ging an den früheren Bürgermeister Stefan Hauser, Alois Mandl und Rupert Mandl sowie Andreas Böhm, der bei derVerleihung aber nicht anwesend sein konnte. Mit dem Verdienstzeichen in Silber für 30 Jahre des Landesfeuerwehrverbandes wurde der frühere Abschnittskommandant Peter Böhm ausgezeichnet.

Im Anschluss servierten die Florianis ihren Gästen Schnitzel, Schweinsbraten und gebackenen Käse. Zum Dessert gab es köstliche Mehlspeisen und Eis. Eine kleine Partie des Musikvereins sorgte für Unterhaltung. Für die kleinsten Besucher gab es auch eine Hüpfburg in Form eines Feuerwehrfahrzeugs.