Sprachenbüffet für Volksschüler angerichtet

Ein Sprachenbüffet war am Europäischen Tag der Sprache (26. September) für die Schüler und Schülerinnen der Volksschule angerichtet. Sie konnten in einem Stationenbetrieb verschiedene Sprachen kennenlernen, die an der Schule gesprochen werden. Dazu kamen Eltern unterschiedlicher nationaler Herkunft in die Schule. Gemeinsam mit ihnen konnten die Kinder ins Türkische, Englische, Spanische, Ungarische und Rumänische hineinschnuppern.

„Ziel der Europäischen Union ist, dass jedes Kind dreisprachig sein soll“, erklärt Direktorin Elisabeth Seifried Aktuell werden insgesamt vierzehn Sprachen von den Kindern der Volksschule gesprochen. Das Sprachenbüffet hat in der Volksschule bereits Tradition. Ziel ist es, Wertschätzung anderen Sprachen gegenüber auszudrücken und zu einer gelebten Mehrsprachigkeit anzuregen.