Oberpullendorfs Rot Kreuz-Chefin: „Dank & Lob als wichtigste Aufgabe“

Wie sieht Ihr persönlicher Leistungsbericht für die ersten 144 Tage aus?

Pekovics: Am 14.4. bin ich bei der Bezirksversammlung mit 100-prozentiger Zustimmung zur Bezirksstellenleiterin gewählt worden, worüber meine Freude natürlich sehr groß war. Mein persönlicher Leistungsbericht für diese ersten 144 Tage als Nachfolgerin von Franz Stifter, mit dem ich als dessen Stellvertreterin am positiven Aufschwung der Rotkreuz-Bezirksstelle Oberpullendorf seit Mai 2009 beteiligt war, sieht überaus positiv aus.

Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Pekovics: Diese 144 Tage sind, rückblickend gesehen, wahnsinnig schnell vergangen. Ich habe mir ein neues Team zusammengestellt und viele Gespräche mit meinen engsten Mitarbeitern geführt; ich habe den IST-Zustand sämtlicher Leistungsbereiche erhoben und mit den Teamleiterinnen und Teamleitern die nächsten Schritte für die Zukunft besprochen; es waren auch etliche Gespräche mit den Abteilungen des Landesverbandes notwendig. Es gab viele besonders schöne Erlebnisse in diesen 144 Tagen. Da waren einmal unsere drei Rotkreuz-Hochzeiten – eigentlich unvorstellbar, dass bei drei Hochzeiten gleich fünf Rotkreuzler und -innen „aktiv beteiligt“ waren. Man könnte fast sagen: das Rote Kreuz ist nicht nur ein guter Platz für Freundschaften, sondern auch für die Liebe. Große Freude haben wir alle an unserer neuen Küche, die wir nun nach Jahren der Planung und Kostenüberlegungen endlich in Betrieb nehmen konnten. Und schließlich ging noch ein großer Wunsch von mir in Erfüllung: ein Freiwilliger der Team Österreich-Tafel hat unsere zirka 40 schon sehr in die Jahre gekommenen Sessel im Vortragssaal neu tapeziert. Sie sehen nun wie neu aus, wir haben Geld gespart und dazu noch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet.

Herausfordernd waren die Besuche aller 28 Gemeinden des Bezirkes gemeinsam mit meinen Stellvertretern Angelika Mileder und Julian Heissenberger. Wir haben uns gerade die drei heißesten Wochen ausgesucht, um unsere Antrittsbesuche bei den Bürgermeistern zu absolvieren. Aber es hat sich gelohnt: Wir brachten jeder Gemeinde ein Infoblatt über die Ortsstellenleiter, die Mitarbeiter und die geleisteten Einsätze sowie die abgehaltenen Blutspenden und die aktuellen Mitgliederzahlen. Wünsche, Ideen, Vorschläge und Anregungen wurden eingebracht, und mit einem gegenseitigen Dankeschön für die gute Zusammenarbeit wurden die Besuche zur Zufriedenheit aller beendet.

Wieso haben Sie sich entschieden, die Bezirksstellenleitung zu übernehmen?

Pekovics: Nachdem Franz Stifter aus gesundheitlichen Gründen doch sehr plötzlich seinen Rücktritt erklärt hat, drohte unser bis dahin gut gesteuertes Schiff „Rotes Kreuz OP“ ins Schwanken zu geraten. Ziemlich hintereinander schieden die Sekretärin, mein Stellvertreter, das Putzpersonal und schließlich auch noch der Dienstführende aus. Ich entschied mich daher, Verantwortung zu übernehmen und wieder „Ruhe ins Getriebe“ zu bringen. Es hat einige Zeit gedauert, aber ich hatte viel Unterstützung durch die Präsidentin und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wofür ich sehr dankbar bin. Außerdem haben wir mit Barbara Windisch eine verantwortungsbewusste, korrekte und verlässliche Sekretärin, die sehr gut in unser Rotkreuz-Team passt.

Was sind die wichtigsten Aufgaben der Bezirksstellenleitung?

Pekovics: In der Satzung heißt es, dass die Bezirksstellenleitung die Vertretung der Bezirksstelle nach außen ist. Ich sehe mich als Schnittstelle zwischen dem Roten Kreuz Oberpullendorf und der Öffentlichkeit, also den Gemeinden, aber auch zwischen Landesverband und Bezirksstelle. Aber ganz besonders sehe ich mich als Schnittstelle zwischen Hauptberuflichen, Freiwilligen und Zivildienern/Freiwilliges Sozialjahr. Meine Aufgabe sehe ich darin, die koordinierende Ansprechperson für alle zu sein und für eine respektvolle und wertschätzende Kommunikation untereinander zu sorgen. Die allerwichtigste Aufgabe ist es aber, unseren vielen Freiwilligen, immerhin sind das etwa 300 Personen, Dank und Lob für ihr Engagement entgegenzubringen und immer wieder zu versuchen, neue Freiwillige für das Rote Kreuz zu begeistern und zu motivieren.

Welche Pläne haben Sie für das Rote Kreuz im Bezirk?

Pekovics: Mit meinem engeren Team im Bezirksausschuss denken und planen wir sehr zukunftsorientiert. Mein Fokus wird sich im nächsten Jahr einerseits auf die Jugend legen – unsere Jugendgruppe „red cross kids“ ist dank unseres engagierten Teamleiters Lukas Herold inzwischen auf etwa 40 Kinder und Jugendliche angewachsen. Auch das Projekt „fit4future“ mit dem Gymnasium läuft sehr gut und wird weitergeführt – in den Ferienmonaten haben zirka 40 junge Menschen jeweils 8 Stunden freiwilligen Dienst beim Roten Kreuz absolviert zum Beispiel bei der Team Österreich Tafel, bei den red cross kids, im Seniorentageszentrum Neutal oder beim Club Miteinander Raiding.

Den zweiten Fokus möchte ich auf die älteren und gebrechlichen Personen legen. Seit 10 Jahren gibt es in Raiding nun bereits den Club Miteinander, der von der Teamleiterin Resi Iby sehr erfolgreich geführt wird. Einmal im Monat treffen sich ungefähr 40 Raidingerinnen und Raidinger im Pfarrsaal und werden von zehn Freiwilligen betreut, verköstigt und unterhalten. Ein gemütlicher Nachmittag für ältere Menschen – das wäre ein weiteres Ziel von mir, das ich gerne noch in einigen Gemeinden umsetzen würde. Die Menschen zwischen Kindsein und Alter möchte ich dazu aufrufen, sich einige Stunden im Monat Zeit zu nehmen, für andere da zu sein, anderen Menschen zu helfen und vielleicht Mitarbeiter oder Mitarbeiterin beim Roten Kreuz zu werden.

Was unterscheidet die Rot Kreuz-Bezirksstelle Oberpullendorf von anderen?

Pekovics: Diese Frage ist schwer zu beantworten. Wir alle sind da, um Menschen zu helfen, ihnen Gutes zu tun; Hilfe zu leisten; in jeder Bezirksstelle des Roten Kreuzes arbeiten Menschen mit einem sehr großen sozialen Engagement. Und das ist auch bei uns so. Jede Person, die bei uns als Freiwillige oder Freiwilliger arbeitet, opfert das Kostbarste, das wir alle haben, nämlich Zeit. Und zwar für diejenigen, die uns brauchen.

Man hört immer wieder, dass die Rotkreuz-Bezirksstelle Oberpullendorf besonders innovativ ist. Woran liegt das ?

Pekovics: Wir sind wirklich eine sehr innovative Bezirksstelle, denken wir nur an das erfolgreiche Projekt „First Responder – flächendeckend im Bezirk“ oder unseren red cross wine, mit dessen Erlös die Notfallrucksäcke der First Responder angeschafft werden. Beide Projekte wurden von Franz Stifter installiert und werden von mir und meinem Team weitergeführt. Oder denken wir an die erfolgreichen Frühschoppen oder den Rotkreuz-Benefiz-Brunch. Innovativ kann man meiner Meinung nach nur sein, wenn man miteinander kommuniziert, Ideen und Vorschläge zulässt, Visionen Raum gibt und sie nicht von vornherein abwürgt. Wir haben wirklich sehr viele Anregungen, die wir durchdiskutieren und dann entweder sofort umsetzen oder wieder verwerfen. Dankbar bin ich vor allem auch dafür, dass ich mit meiner Stellvertreterin Angelika Mileder einen Menschen gefunden habe, der ebenfalls ein großes soziales Herz hat und der kreativ und umsetzungsfreudig ist.

Warum sollte jemand zum Roten Kreuz gehen?

Pekovics: Bei der Zivildiener-Begrüßung sagen die jungen Männer immer: „Wir sind beim Roten Kreuz, weil wir etwas Sinnvolles machen möchten, weil wir Erste Hilfe lernen möchten, um anderen zu helfen. Und wir sind da, weil uns andere gesagt haben, dass es bei euch so schön ist, zu arbeiten, dass hier ein gutes Arbeitsklima herrscht.“ Ich glaube, das sagt alles aus. Beim Roten Kreuz werden Freundschaften geschlossen, man ist in der Rotkreuz-Familie sofort gut aufgenommen und aufgehoben. Natürlich müssen vor allem die Rettungssanitäter viel lernen, um professionell und rasch helfen zu können. Aber dabei bekommen sie großartige Unterstützung von unseren hauptberuflichen Mitarbeitern unter der Leitung des Dienstführenden Franz Lang und seines Stellvertreters Thomas Schedl.