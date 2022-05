Stoober Thomas Köppel ist zur Weltmeisterschaft gesteppt

Thomas Köppel hat mit seinem selbst choreografierten Steppsolo „All for the best“ den ersten Platz beim „DanceStar Austria Qualifier 2022“ für die Dance Station Austria erreicht und sich für die A-Liga der Weltmeisterschaften qualifiziert. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Man bereitet sich jedes Jahr sehr intensiv auf die Meisterschaftssaison vor und dann ist es umso schöner, wenn man auf dem Stockerl stehen darf und sogar auf Platz 1“, so Köppel.

Zudem hat er bei einer Gruppen-Steppnummer des DANCE.LABs den zweiten Platz erreicht, die Gruppe hat sich für die B-Liga der Weltmeisterschaften qualifiziert. Zu seinen größten Erfolgen zählen ein Weltmeistertitel in der A-Liga bei den Online World Finals 2020 sowie ein Weltmeistertitel in der B-Liga 2019.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden