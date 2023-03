SPÖ: „Maßnahmen gegen Teuerung wirken“

Werbung

„Wir haben die höchste Inflation seit 72 Jahren. Die Menschen zu unterstützen ist Verpflichtung der Politik, und das Land hat das auch gemacht“, führte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich aus. Er verwies auf drei Pakete, die im Burgenland geschnürt worden sind, um die Bevölkerung zu entlasten. So wurde unter anderem der Heizkostenzuschuss erhöht oder der Wärmepreisdeckel eingeführt. Hergovich verwies auch auf die neuen Tarife der Burgenland Energie. „Die diesbezüglichen Infoschreiben werden gerade versendet. Diese Preise sind für ein Jahr gebunden, was auch eine Planungssicherheit ermöglicht“, so Hergovich. Wichtig sei hier, dass jede und jeder sich die eigene Situation individuell anschaue.

Außerdem wurden in Zusammenarbeit mit den Genossenschaften die Mieten eingefroren. Dies betonte auch SPÖ-Bezirksvorsitzender Heinrich Dorner. „Die Lösung war, dass wir gemeinsam mit den Genossenschaften Geld seitens des Landes in die Hand nehmen, um den Mieterinnen und Mietern eine Sicherheit zu geben. Mit dem Stand von Dezember 2022 werden die Mieten für zwei Jahre eingefroren. Zinssprünge werden also mit dem Geld des Landes kompensiert. Man hat sich im Burgenland viel überlegt“, meinte der Landesrat. „Wir kompensieren damit die Versäumnisse der Bundesregierung“, fügte Hergovich hinzu.

