Bürgermeister Manfred Kölly konnte vor Kurzem Knitpa Kannukul, Chattrporn Yoelao und Saisunee Sreesuwun aus Thailand begrüßen, die gemeinsam mit Wolfgang Niesser auf einer Europarundreise auch Halt in Deutschkreutz gemacht haben. Das Quartett besuchte unter anderem die Volksschule, wo sich Saisunee Sreesuwun (Direktorin der Siyakbangtoey School, in der Pathumthani Provinz im Norden von Bangkok) mit Direktorin Christine Pöltl ausgetauscht hat. Des Weiteren besuchten die Gäste auch die Gebietsvinothek im Vinatrium, wo eine Verkostung vorgenommen wurde. Chattrporn Yoelao, Redakteurin der „Thailand Restaurant News“, nutze den Besuch um Informationen zu sammeln, um in der nächsten Monatsausgabe über das Blaufränkischland und seine Weine zu berichten.