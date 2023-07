Theaterproben in Oberrabnitz haben begonnen

Vergangene Woche haben die Proben für die diesjährige Aufführung der Oberrabnitzer Theatergruppe begonnen. Heuer wird „Reset - Alles auf Anfang“ gespielt, ein Stück von Michael Niavarani und Roman Frankl. Es handelt von einem treulosen Ehemann, der sein Gedächtnis verliert - dadurch entstehen so manche Verwirrungen.

Gespielt wird am 16., 17., 23., 24. und 30. September sowie am 1. Oktober im Veranstaltungszentrum in Oberrabnitz. Karten gibt es ab sofort unter 0664/60 733 2803 oder komet@gmx.at.