Ein Herz für Tiere in Weppersdorf

Sandra Strohmaier betreut mit „Sandys mobilem Tiersitting“ Tiere in den Bezirken Oberpullendorf, Mattersburg und Eisenstadt. „Ich betreue alle Tiere so als wären es meine Eigenen“, so Sandra Strohmaier, die seit 2011 als Tierpflegerin in verschiedenen Tierschutzorganisationen arbeitete. „Das Besondere an meinem Tierservice ist, dass ich zu den Kunden ins Haus komme und die Tiere in der gewohnten Umgebung betreue. Viele Tiere fühlen sich in ihrer Umgebung wohler als in einer Tierpension. Das gilt vor allem für Katzen und Kleintiere. Aber auch für manche Hunde ist eine Hundepension nicht passend, weil sie sich zum Beispiel nicht gut in ein Rudel einfügen können oder Stress empfinden, wenn sich zu viel verändert. Ich vereinbare mit den Besitzern einen gratis Kennenlern-Termin, bei dem wir alles besprechen. Wann und wie oft soll ich kommen, welches und wie viel Futter, wo steht das Wasser, wo sind die Reinigungsmittel falls mal was daneben geht bei Katzen. Aber auch die Nummer des Tierarztes für Notfälle usw. Dabei lerne ich auch die Tiere kennen und sie haben die Gelegenheit mich zu 'beschnuppern', so Strohmaier, die in Bad Sauerbrunn aufwuchs und bei ihrer Schwester auf Hof Sonnenweide im Familienbetrieb mitarbeitet.

Sie versorgt Katzen, Hunde, aber auch Bauernhoftiere wie Schafe, Ziegen, Esel, Pferde, Schweine in ihrer gewohnten Umgebung und bietet mit Spaziergängen, Füttern, Streicheln, Spielen, Säuberung, Ausmisten, Pflege oder Medikamentengabe, alles was das Tier braucht. „Je nachdem wie es vom Besitzer gewünscht ist komme ich 1 bis 2 Mal am Tag und sorge dafür, dass es den Tieren gut geht. Es macht mir Spaß verschiedene Tiere und ihren jeweils einzigartigen Charakter kennen zu lernen. Eines der schönsten Dinge ist, wenn ich merke, dass die Tiere beginnen mir zu vertrauen und auf mich zugehen. Das ist vor allem bei Stammkunden sehr schön. Die Hunde freuen sich schon, wenn sie mich sehen und verbinden das mit viel Hundespaß und einem schönen Spaziergang. Nicht zu vergessen ist die Freude der Tierbesitzer, wenn sie wissen, dass ihr Liebling auch während ihrer Abwesenheit gut versorgt ist. Damit können meine Kunden entspannt den Urlaub genießen und das ist ein schönes Gefühl, wenn ich dazu beitragen kann.“