Krawall bringen Album heraus

BVZ: In welche musikalische Richtung bewegt sich das erste Album?Marco Blascetta: Die Musik von Krawall ist irgendwo zwischen Pop und Rock angesiedelt. Wir denken aber gerne außerhalb von Schubladen und bewegen uns daher frei zwischen den Genres. Wir singen im österreichischen Dialekt und sind daher auch stark vom „traditionellen“, aber auch vom modernen Austropop geprägt. Das musikalische Herzstück unserer Songs ist oft ein Gitarren-Riff.

Welche Themen werden angesprochen?Andi Karall: Das Schönste am Songs schreiben ist, dass man Dinge, die einen beschäftigten, thematisieren und kreativ nutzen kann. Natürlich ist das was sehr Persönliches, aber es hilft auch extrem, seinen Kopf frei zu bekommen. Bei manchen Liedern ist die Botschaft etwas versteckter und so kann sich jede Person den Inhalt selbst interpretieren, bei anderen Songs ist die Message klarer, aber es gibt immer ein Thema und eine Kernaussage. Auf „Durch die Nocht“ finden sich Themen wie Liebe, Sehnsucht, Exzesse und positive Gefühle – manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Krawall.

Was war Ihnen wichtig beim Produzieren des Albums? Wie verlief der Produktionsprozess? Andi Karall: Marco und ich schreiben beide unabhängig voneinander an Songs. Wir nehmen die Demos dann zuhause auf, treffen uns und spielen uns die Ideen gegenseitig vor. Das ist immer ein extremer Nervenkitzel, weil man nie genau weiß, wie der andere reagiert. Aber wir sehen das sehr objektiv und nehmen es dem anderen nicht übel, wenn eine Idee nicht genommen wird. Wenn beide die Demo gut finden, schreiben wir den Song gemeinsam fertig, überarbeiten die Struktur sowie die aufgenommene Demo. Ab dann werden Demos gesammelt und wir entscheiden gemeinsam, welche Songs dann gut genug sind, um sie im Studio fertig zu machen. Im Studio arbeiten wir dann mit unserem Produzenten Daniel Fellner zu dritt an den Songs und toben uns kreativ aus. Dadurch, dass Marco und ich zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel Zeit mit den Songs verbracht haben, tut es extrem gut, wenn Dani mit frischen Ohren an die Songs herangeht und uns hilft, das Beste rauszuholen.

Wo wird das neue Album erhältlich sein?Marco Blascetta: Unser Album wird auf den gängigsten digitalen Plattformen zu hören sein: Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, usw. In analoger Form kann man unser Album in Form einer CD auf unseren Konzerten erwerben. Für Vinyl-Liebhaber wird es eine limitierte LP-Edition unseres Albums geben - nur 100 Stück.

Welche Ideen/ Vorhaben gibt es möglicherweise noch für die Zukunft?Andi Karall: Krawall ist unser Herzprojekt! Da steht all unsere Energie und Liebe drinnen. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir unsere Musik an die Leute bringen und Konzerte spielen. Dazu zählt einmal unsere Release-Show am 18. Oktober in der Szene Wien. Für nächstes Jahr ist einiges geplant. Es wird auf jeden Fall „an ordentlichen“ Krawall geben. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Spotify, etc. und bleibt up-to-date. Wir „gfrein“ uns!