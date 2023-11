Walderlebnisweg in Lockenhaus wird wieder wie neu

Eine Reihe von touristischen Infrastrukturmaßnahmen ist in Lockenhaus geplant, als erster Schritt wurden entsprechende Förderansuchen zusammengestellt. So möchte man den Pavillon am Burgsee adaptieren und dort auch einen Waschplatz für Fahrräder installieren und eventuell auch eine WC-Anlage errichten. Die Paulusbrunnenbrücke, die nicht mehr saniert werden kann, muss neu errichtet werden. An einem Förderantrag arbeitet auch der Naturparkverein, der den Walderlebnisweg bei der Margarethenwarte wieder revitalisieren möchte. „Die Beschriftungen bei den Bäumen werden wir austauschen müssen, die Spielgeräte sind bereits marod“, berichtete Naturparkverein-Obfrau und Gemeinderätin Gitta Lackner ihren Gemeinderatskollegen. Der Gemeinderat befürwortete sämtliche touristischen Projekte einstimmig.Grundstück beim

Erlebnisbad verkauftEinstimmig beschlossen wurde vom Gemeinderat auch der Verkauf einer Teilfläche beim Schwimmbad im Ausmaß von rund 3.500 Quadratmeter zur Errichtung des geplanten Spar-Marktes – die Bauarbeiten sollen laut Bürgermeister Michael Kefeder im Februar starten. Da dadurch 50 Parkplätze verloren gehen, wurde auch ein Pachtvertrag für eine Fläche Richtung Pferdekoppel beschlossen, wo Ersatzparkflächen geschaffen werden sollen. Außerdem wird auch ein Umbau im Bad notwendig werden, da durch den Supermarkt-Bau auch ein Teil des bestehenden Badgebäudes wegfallen wird. Bei einer Begehung soll besprochen werden, wo die neuen Sanitäranlagen samt Umkleidekabinen errichtet werden sollen. Geplant ist jedenfalls am Dach des Bauwerks eine Photovoltaikanlage zu errichten.