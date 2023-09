Bereits am Freitag wurde der Kirtagsbaum am Dorfplatz aufgestellt. Unter diesem versammelte man sich dann auch am frühen Sonntag Nachmittag, um nach einem kleinen Umtrunk und einigen Musikstücken des Musikvereins gemeinsam zum Gasthaus Faymann zu marschieren. Bevor im Gasthaus zu den Klängen der Hie und Do-Musi weitergefeiert wurde, verkündete Bernhard Prangl vom Komitee der Jugend den Kirtagsspruch und es gab außerdem auch eine Tombola.