Gelebtes Brauchtum: Neckenmarkter Fahnenschwingen

Aufgrund des Regens am Vormittag, ließ man heuer die Fronleichnamsprozession ausfallen. Fähnrich Julian Zörfusz schwang daher erstmals die Fahne in der Kirche. Am Nachmittag wurde der Brauch einem großen Publikum am Schwanaplatz präsentiert. Danach wurde im Gasthof „Zur Traube“ noch ausgelassen gefeiert.

Aber schon am Vortag war einiges los: Samstagabend wurde der geschmückte Burschbaum mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Helfer auf dem Schwanaplatz vor dem Rathaus aufgestellt.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.