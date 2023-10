Volles Haus beim Gulaschessen der Feuerwehr Oberpullendorf

Schon am Nationalfeiertag konnten sich die Feuerwehr Oberpullendorf über ein volles Haus beim traditionellen Gulaschessen freuen. An drei Tagen wurde nicht nur Köstliches aus der Gulaschkanone serviert, sondern auch Szegediner, Kürbisgulasch, Schnitzel und Schweinsbraten kredenzt. Dazu gab es Köstliches aus der Mehlspeisecke und Spezialitäten vom Traum-Tropfen-Treff, Für beste Unterhaltung sorgten die Gsollberg Musi, Hannes Top Music und am Sonntag beim Frühschoppen die Quadra Buckliga sowie für die kleineren Besucher eine Hüpfburg. Ein Highlight war die Beförderung von Kommandant Andreas Schmidt zum Abschnittsbrandinspektor.