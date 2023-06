Waldquelle lädt zum 6. Familienwandertag nach Kobersdorf

Der traditionelle Familienwandertag in der Heimat der Waldquelle, in Kobersdorf, geht in die 6. Runde und verspricht erneut ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein zu werden. Am Sonntag, dem 17. September, lädt Waldquelle Familien und Naturbegeisterte zum großen Wanderevent in seine Heimat, dem sonnigen Burgenland, ein. Das mittelburgenländische Familienwasser hat mit „Still“, „Sanft“ und „Spritzig“ angelehnt an die Sorten des beliebten Mineralwassers, drei abwechslungsreiche Routen und ein vielfältiges Rahmenprogramm entlang der gesamten Wanderstrecke vorbereitet. In Kobersdorf machen eine Strohhüpfburg, Musikstationen, Alpakas, Kinderschminken, Steckerlbrot grillen und vieles mehr den Tag zu einem gemeinsamen Abenteuer in der Natur. Waldquelle Mineralwasser stellt mit dem 6. Familienwandertag die Unternehmenswerte Natur, Region, Familie und das Wissen um Mineralwasser somit erneut in den Mittelpunkt.

Während mancherorts im September den Sommerferien nachgetrauert wird, steht im Mittelburgenland mit dem Familienwandertag von Waldquelle ein großes Highlight an. Denn für viele heimische Familien ist der Waldquelle Wandertag bereits zum Fixtermin nach den Ferien geworden, der als gemeinschaftlicher Sommerausklang genutzt und mit dem die bunte Herbstzeit eingeläutet wird. Das Besondere: Der Familienwandertag ist so gestaltet, dass dieser sowohl für Kinder als auch ihren Eltern und Großeltern zum echten Erlebnis wird. Denn auf die großen und kleinen Entdecker wartet ein abwechslungsreiches Programm, das mit Stationen wie Alpakas streicheln, Malwettbewerben, einem Fußballparcours, einer Strohhüpfburg, musikalischen Workshops sowie Aufführungen der regionalen Musikschulen den Familienwandertag zum Abenteuer für die Teilnehmer jeden Alters macht. Und auch allen Kulturbegeisterten wird einiges geboten: So gibt es während des Waldquelle Familienwandertags kostenlose Führungen durch das Schloss Kobersdorf, die ehemalige Synagoge in Kobersdorf wird geöffnet und bei der Keltenfeststation kann keltischer Schmuck gebastelt werden.

Sanfte Schritte, stille Pfade, spritzige Natur

Die Wander- und Waldquellefans starten am Vormittag auf dem Sportplatz in Kobersdorf und wählen aus den nach den Waldquelle Mineralwassersorten benannten Strecken „Still“, „Sanft“ oder „Spritzig“ eine Route aus. Die drei unterschiedlichen Wanderwege bieten für jede Familie die passende Länge. Gemeinsam geht es auf der kurzen „Stillen“ Strecke vier Kilometer, kinderwagentauglich, oder auf der „Sanften“ Wanderroute neun Kilometer, sportkinderwagentauglich, durch die Natur. Der „Spritzige“ Weg mit 14 Kilometern rund um den Pauliberg führt bis zur Ursprungsquelle und ist für alle Familien gedacht, die gerne und oft wandern. Alle Wanderrouten führen nach wenigen Gehminuten auf das Firmengelände von Waldquelle, bei dem sich alle Wander- und Waldquellefans mit prall gefüllten Wanderpaketen ausstatten und stärken können. Dieses Jahr sorgt der Waldquelle Familienwandertag aber nicht nur für Genuss an der Natur, sondern lässt diese auch weiterwachsen. Direkt an der Wegstrecke werden im Zuge der Initiative von Waldquelle und Penny „Stöpselwald“ aus dem Reinerlös der gesammelten Stöpsel unter der Anleitung von Förstern von Pannatura neue Bäume und Sträucher gepflanzt.

Mitmachen und gewinnen

Auf dem Start- und Zielplatz, dem Kobersdorfer Sportplatz, wartet ein buntes Programm auf alle Teilnehmer: Ab 11 Uhr findet der ORF Burgenland Live-Frühschoppen mit Blasmusik statt und vor der Preisverleihung sorgen Liveacts für gute Stimmung bei den Wanderfans. Bei der Preisverlosung auf der ORF-Bühne mit Moderator Thomas May findet der aktive Tag dann seinen Abschluss. Alle Kinder und Familien, die ihren Sammelpass vollgestempelt und abgegeben haben, dürfen dabei auf Preise hoffen. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Familienurlaub im Burgenland und einen Jahresvorrat an Waldquelle Mineralwasser.

Mineralisierende Erfrischungen & regionale Schmankerl

Gegen einen kleinen Beitrag können sich die Familien mit hochwertigen Wanderpaketen ausstatten. Der Erlös kommt dabei zur Gänze der Förderwerkstatt „Rettet das Kind“ in Oberpullendorf und anderen von Waldquelle laufend unterstützten Projekten zugute. Neben den mineralisierenden Durstlöschern von Waldquelle finden sich in den Wanderpaketen pikante und süße Schmankerl sowie nützliches Wanderzubehör.

Da Waldquelle als Unternehmen tief mit der Natur verwurzelt ist, stehen an allen Stationen die Ressourcenschonung und der Einsatz von nachhaltigen Materialien im Vordergrund. Bei der Verpflegung wird zudem auf Regionalität gesetzt. Gastronomen aus Kobersdorf und Umgebung kümmern sich um das leibliche Wohl und bieten burgenländische Schmankerl an.

Eckdaten 6. Waldquelle Wandertag

Termin: Sonntag, 17 September 2023, Startzeit: 9 Uhr, Verlosung ORF-Bühne: 15 Uhr, Start & Ziel: Sportplatz ASKÖ Waldquelle Kobersdorf, Florianigasse, 7332 Kobersdorf

Die Teilnahme ist kostenlos. Keine Anmeldung notwendig. Findet bei jedem Wetter statt.

Weitere Informationen zum Wandertag: www.waldquelle.at, www.facebook.com/WaldquelleNatur