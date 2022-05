Miteinander tratschen in Neutal

Werbung Sankt Margarethen Anzeige Hausmesse bei WAHA am 06. und 07. Mai

Seitens der Gemeindevertretung wurde, aufgrund vielfacher Vorschläge bei der Bürgerbefragung 2021, ein einzigartiges „Neutaler Tratschbankerl“ entwickelt. „Das ‚Neutaler Tratschbankerl‘ wurde in Kooperation mit der in Neutal ansässigen Firma M & P Holzbau mit der Symbolik unseres Gemeindewappens eigens geplant und produziert.

Die typische Tradition des ‚Bankerlsitzens‘ soll in unserer Heimat wieder belebt und gefördert werden, auch als schönes generationsübergreifendes Projekt. Die Tratschbankerl werden der Bevölkerung angeboten, um sie an gemütlichen öffentlichen Orten aufzustellen – als typisches und einzigartiges Kennzeichen für Neutal“, so Bürgermeister Erich Trummer.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden