Birgit Prohaska eröffnete ihre eigene Immobilienfirma

Nach mehr als 15 Jahren Berufserfahrung – unter anderem als Partner einer Immobilienfirma – realisierte Birgit Prohaska Ende 2022 ihren Traum der Selbstständigkeit. Aufgewachsen ist die gebürtige Niederösterreicherin im Bezirk Wiener Neustadt, bevor es sie vor ein paar Jahren ins sonnige Burgenland nach Lackendorf verschlug. „Ich liebe diesen Moment, wenn sich eine Tür zum ersten Mal öffnet und ich merke, dass es zwischen Mensch und Raum gefunkt hat. Gerade weil es hier ganz viel um Gefühle geht, hilft es, wenn man bei der Abwicklung jemanden an der Seite hat, der Ruhe bewahrt, das Know-how und die Erfahrung für Immobilien, aber auch das richtige Gespür für Menschen mitbringt“, so Prohaska.

Herz schlägt ebenso für das kleine Häuschen

Ob Wohnung, Reihenhaus, Designer-Haus oder Bauernhof – ob in der Stadt oder am Land – für Prohaska braucht es in einem stark wettbewerbsorientierten Markt wie dem der Immobilien mehr als ein einfaches „Zu Verkaufen“-Schild, um das Objekt erfolgreich zu vermarkten. „Ich liebe große Herausforderungen, doch mein Herz schlägt ebenso für das kleine Häuschen. Mir ist kein Projekt zu klein – ich betreue alle mit demselben Engagement und Herzblut.“

