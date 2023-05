Ideen für ein klimafittes Oberpullendorf

Das von BLOP! organisierte Bürgerbeteiligungsformat Treffpunkt Oberpullendorf, an dem dieses Mal auch Bürgermeister Johann Heisz, Vizebürgermeister Nikolaus Dominkovits und Stadträtin Eva Maria Kneisz teilnahmen, stand dieses Mal im Zeichen einer klimafitten Stadt. Im Zuge von Brainstorming und Diskussion kristallisierten sich dabei drei Schwerpunkte heraus: Bäume und Begrünung, Bewusstseinsbildung sowie Begegnungszone und Tempo 30. So soll sich eine ARGE Baum mit möglichen Standorten für Grünräume auseinandersetzen. In dem Zusammenhang wurde auch über eine nachhaltige Gestaltung des Hauptplatzes diskutiert.

Als zweiter wichtiger Schwerpunkt wurde Bewusstseinsbildung definiert. Zu diesem Zweck soll es in der Stadtzeitung und über Social Media-Kanäle eine langfristige Kampagne geben, die immer wieder die Relevanz vom gemeinsamen klimafitten Verhalten und den positiven Effekt für die Zukunft – vor allem für die Jugend – hervorhebt.

Nicht zuletzt ging es um Begegnungszonen und Tempo 30 auf allen Gemeindestraßen. Begegnungszonen sieht man nicht nur als Möglichkeit, die Hauptstraße zu einem Wohlfühlort zu machen, wo viel Begrünung, neue Sitzmöglichkeiten und mehr Schanigärten zum Verweilen einladen, sondern auch als solche, sich Gehsteige oder Fahrradstreifen in bewohnten Straßen zu sparen. Geht es nach BLOP!, dann sollte dieses Thema durch Experten-Infos, Umfragen und auch Bürgerbeteiligung weiterentwickelt und vorangetrieben werden.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.