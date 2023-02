Ideen für stärkere Vereine

Der erste Treffpunkt Oberpullendorf vom Verein BLOP! fand am Dienstag statt und stand unter dem Motto Vereine. Die Anwesenden sammelten gemeinsam Ideen, wie sich die Vereine besser präsentieren und an neue Mitglieder kommen können. Unter anderem kamen dabei Ideen wie ein gemeinsames Event zum Beispiel eine Lange Nacht der Vereine, ein Tag der offenen Vereinstür oder eine Meile der Vielfalt, ein Vereinspackage für Zugezogene mit Infomaterial über die Vereine oder gegenseitige Bewerbung. BLOP! hat außerdem in Kooperation mit der Gemeinde und dem Forum Katholischer Erwachsenenbildung für 28. April ein Seminar zum Thema „Freiwillige gewinnen und halten“ organisiert.

Schon am 31. März startet die Genussmarkt-Saison. Der wöchentliche Markt (bis 27. Oktober immer freitags von 14 bis 18 Uhr, außer in der Sommerpause in den beiden letzten Juli- und zwei ersten Augustwochen) soll heuer durch kulturelle Events und die verstärkte Einbindung von Vereinen noch mehr belebt werden. Für die Vereinshütte am Markt können sich die interessierten Vereine bei BLOP! melden.

