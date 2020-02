Im Jahr 2013 schloss der Unterwäsche-Konzern Triumph seine Produktionswerkstätte in der Bezirkshauptstadt. Nun wird den alten Gemäuern in der Wiener Straße, die sich mittlerweile im Eigentum von Unternehmer Jürgen Friedl befinden, neues Leben eingehaucht.

Michaela Grabner „Triumph“ für leere Fabrikshalle

Veranstaltungsraum für verschiedene Feiern

Jürgen Friedl wird mit seiner Agentur „Friedl Events“ im Gebäude eine neue Heimstätte bekommen und diese wird weiterhin die Anlaufstelle für das Mieten von Locations sein. In den Räumlichkeiten sollen zudem auch ein Veranstaltungsraum für diverse Feiern integriert sein. Mit „Friedl Events“ ziehen drei Mieter ins Gebäude mit ein.

Dieter Dank

Trainingsangebote nun auch für Männer

Zum zehnjährigen Jubiläum ihres Fitnessstudios „Functional Circuit Fit“ möchte Inhaberin Jennifer Lang mit dem neuen Studio ihren Kunden etwas Neues und auch mehr Vielfalt bieten: „Es wird unterschiedliche und abwechslungsreiche Trainingsangebote, nun auch für Männer, wie Funktional-, Cross- bis Zirkeltraining geben. Neben einem Ernährungscoach wird auch ein Trainer zu gewissen Zeiten beim Workout mit dabei sein“, informiert Lang.

Therapie gepaart mit hohem Spaßfaktor

Mit Gloria Friedl findet auch eine junge Physiotherapeutin ihr neues Heim in der früheren Triumph-Halle. „Bei meinen Therapien stehen die Patienten ganzheitlich im Mittelpunkt und die therapeutischen Maßnahmen werden miteinander gesetzt und dem jeweiligen Tageszustand angepasst. Mir ist es wichtig, die Patienten auf dem Niveau abzuholen, auf dem sie sich gerade befinden und gemeinsam ein festgelegtes Ziel zu erarbeiten. Die Therapie soll zur Bewegung animieren, vor allem aber Spaß machen“, erklärt Friedl.

zVg Ziehen in ihr neues Heim am alten Triumph-Betriebsgelände ein. Physiotherapeutin Gloria Friedl, Fitnesstrainerin Jennifer Lang und Physiotherapeut Julian Ulberth freuen sich schon auf ihr Schmuckkästchen.

Praxis in der Nähe eines Fitnessstudios

Für Physiotherapeut Julian Ulberth stand schon immer fest, seine Praxis in einem, oder in der Nähe eines Fitnessstudios ansiedeln zu wollen: „Ich möchte den Menschen die Scheu vor dem Krafttraining nehmen und ihnen langfristige Erfolge ermöglichen. Es gibt wenig gut untersuchte Methoden in unserer Berufssparte, generelles Training ist aber die am besten studierte und sehr wirksam bei vielen, nicht allen, körperlichen Problemen“, erläutert Ulberth.

Die große Eröffnungsfeier findet am Samstag, dem 29. Februar, um 14 Uhr in der Wiener Straße 13 statt.