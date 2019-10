Im Rahmen einer Alarmfahndung wurde dann gegen 10.12 Uhr der vermeintliche Täter, ein 38-jähriger Mann, festgenommen. Es war der zweite Überfall auf diese Filiale innerhalb von zwei Jahren.

Am 3. Oktober 2017 hatte ein 51-jähriger bewaffneter und maskierter Täter aus dem Bezirk die zu diesem Zeitpunkt alleine in der Filiale anwesende Angestellte bedroht und von ihr das in der Bankfiliale befindliche Bargeld gefordert. Ein paar Tage später konnte der Mann festgenommen werden, der sich umfassend geständig zeigte. Der ehemals erfolgreiche Unternehmer wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Beim heutigen Überfall konnte der Täter dank einer genauen Personenbeschreibung durch die Bankangestellte und aufgrund des Auto-Kennzeichens - er war mit dem auf ihn zugelassenen Pkw zum Überfall gefahren - nach weniger als einer Stunde an seiner Wohnadresse im Bezirk Oberpullendorf festgenommen werden. Laut Polizei war er beim Überfall unbewaffnet und auch unmaskiert.