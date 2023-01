Neues Kapitel in der Stadtbücherei Oberpullendorf

Werbung

„Ich habe immer gesagt, das ist mein Baby, dann war es mein Kind und jetzt ist es erwachsen und ich kann es loslassen.“ Das mittlerweile erwachsene „Baby“, von dem Birgitta Prattinger spricht, ist die Stadtbücherei, die sie ganze dreißig Jahre lang ehrenamtlich geleitet hat. Begonnen hat sie mit rund 200 Entlehnungen im Jahr, im Vorjahr waren es rund 6.900.

Dankeschön. Birgitta Prattinger wurde von Vertretern der Stadtgemeinde rund um Bürgermeister Johann Heisz und Vizebürgermeister Nikolaus Dominkovits offiziell verabschiedet. Fotos: Grabner Foto: BVZ

„Ich war einmal auf einem Büchereileiterkurs, bei dem wir die Bücherei in Schwaz besucht haben. Die hatten rund 5.000 Entlehnungen im Jahr. Damals habe ich gesagt, das möchte ich auch einmal, vier Jahre später habe ich es gehabt“, erinnert sich die Gitti, wie sich die Leser liebevoll nennen. „Wir hatten sogar schon über 8.000 Entlehnungen in einem Jahr.“

Die Auswahl in der Stadtbücherei, deren gemütliches Ambiente von den bequemen Ohrensesseln über die Nischen bis zur Spielecke für Kinder ebenfalls Gittis Handschrift trägt, ist 4.300 Buchtitel groß.

Es gibt neben deutschsprachiger Literatur Bücher in Englisch, Französisch, Ungarisch und mittlerweile sogar ein paar in Ukrainisch. Etliche davon waren gemeinsam mit Brigitta Prattinger auf Wanderschaft, denn insgesamt vier Mal ist sie mit der Bücherei übersiedelt, ehe sie am heutigen Standort beim Lern- und Bildungszentrum landete.

Im Schnitt arbeitete Gitti in den vergangenen drei Jahrzehnten bis zu 18 Stunden pro Woche ehrenamtlich für die Bücherei nicht nur um freitags nachmittags während der Öffnungszeiten einen zügigen und problemlosen Büchertausch gewährleisten zu können, sondern auch um Vorträge und Lesungen zur organisieren, unter anderem mit Karim El-Gawhary, Bernhard Aichner oder Alfred Komarek, Buffets mit Köstlichkeiten aus der eigenen Küche dafür vorzubereiten und Bastelkurse mit Kindern zu Ostern und Halloween abzuhalten.

In ihre Fußstapfen tritt nun ein „Bücherei-Quartett“ mit Rudolf Ferscha, Andrea Freyler-Groß, Hildegard Mouradkhanian und Ingeborg Steiger, das sich unter anderem die Digitalisierung der Bücherei und die Organisation von Lesungen und weiteren Veranstaltungen vorgenommen hat.

