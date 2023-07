Neuer Betreiber für Betreutes Wohnen in Karl

Der berufliche Werdegang von Philipp Grabner begann vor sieben Jahren als Immobilienmakler in der Immo-Branche. Im Laufe der Zeit erweiterte er seinen Horizont und fasste im Bauträgergeschäft und Zinshaushandel Fuß. Seit wenigen Monaten ist Grabner auch im Personalvermittlungsbereich aktiv. „Durch meine Tätigkeit in der Immo-Branche habe ich die ehemaligen Eigentümer kennengelernt. Nach mehreren Gesprächen sind wir auf einen Nenner gekommen und ich habe mich dazu entschieden, Soziales zurückzugeben und daher die Einrichtung zu übernehmen“, informiert der Geschäftsmann.

„Stolz, dass mir dieses Vertrauen entgegengebracht wurde“

Mit Jänner dieses Jahres erfolgte die Übernahme der Einrichtung, die laut Grabner in einem sehr gepflegten Zustand war. „Ich bin sehr stolz, dass mir dieses Vertrauen entgegengebracht wurde. Ich habe die Anlage nicht nur übernommen weil sie wunderschön gelegen in einer traumhaften Umgebung ist, sondern weil auch die Bewohner und die Menschen dahinter einmalig sind“, so Grabner.

„Ein schöneres Wohngefühl ermöglichen“

Die gesamte Wohnanlage wurde vor Kurzem komplett modernisiert, dabei wurde unter anderem eine Photovoltaikanlage eingebaut. „Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Bewohnern ein noch schöneres Wohngefühl zu ermöglichen. Wir bieten den Bewohnern vielfältige Events wie gemeinsames Grillen, gemeinsames Backen sowie Sportübungen und vieles mehr um den Alltag zu verschönern.“

Seit Neuestem wird eine Tagesbetreuung angeboten

Vor Kurzem wurde die Sommersaison mit einer Pool-Einweihungsfeier eingeläutet. Neu ist eine Tagesbetreuung, wo die Liebsten der Angehörigen den Alltag gemütlich in einer angenehmen Umgebung verbringen können. „Derzeit gibt es noch freie Plätze und ich freue mich auch jederzeit über neue Bewohner. Man kann sich jederzeit kostengünstig anmelden und hier in einer guten und tollen Gemeinschaft leben“ führt Grabner abschließend aus.