Elektrisches Müllsammelfahrzeug im Mittelburgenland getestet

„Er fährt leise, hat viel Kraft und fährt sich wie ein Pkw“, schwärmt der seit vielen Jahren beim Umweltdienst Burgenland als Fahrer beschäftigte Peter Fleischhacker. Dieser Tage hat das Tochterunternehmen des Burgenländischen Müllverbands im Burgenland, im Bezirk Oberpullendorf, erstmals ein elektrisch betriebenes Müllsammelfahrzeug im Echtbetrieb getestet.

„Die tiefer gesetzte Niederflurkabine ermöglicht dem Personal ein einfaches Ein- und Aussteigen. Die Reichweite mit 200 Kilometer ist für den Aktionsradius ausreichend; aufgeladen wird der Lkw in der Nacht am Standort in Oberpullendorf“, bilanzieren die beiden Umweltdienst Burgenland-Geschäftsführer Rudolf Haider und Markus Szelinger unisono.

Der Testbetrieb habe die Verantwortlichen im UDB und BMV überzeugt, Wermutstropfen seien die hohen Anschaffungspreise und langen Lieferzeiten.