Beefit-Gemeinde Neutal: „Wunderbar naturnah“

Werbung

Eine unabhängige Fachjury hat die Aktivitäten der Gemeinde Neutal zum aktiven Naturschutz und Erhalt der Biodiversität bewertet. Neutal ist nun „Beefit“-Gemeinde und erhielt ein Umweltzertifikat des Landes. „Mit der Zertifizierung als ‚wunderbar-naturnah Gemeinde‘ trägt Neutal wesentlich zur Förderung der Artenvielfalt bei. Für die Gemeinde Neutal sind die Biotopvernetzung sowie der Erhalt der Artenvielfalt ein wichtiges Thema“, so Bürgermeister Erich Trummer. Umweltgemeinderat Werner Tremmel hat die Zertifizierung als Beefit-Gemeinde vorangetrieben und zahlreiche Maßnahmen gesetzt. „Stolz sind wir darauf, dass wir bereits so viele Maßnahmen für die Biotopvernetzung sowie den Erhalt der Artenvielfalt umgesetzt haben. So wurden beispielsweise seit Herbst 2021 bereits 2.500 Bäume gepflanzt und es werden weitere folgen. Wir haben auch bei unserer Öko-Volksschule eine Blumenwiese angelegt, welche als Lebensraum und Nahrungsgrundlage für viele wichtige Insekten und Wildbienen dienen soll“, so Umweltgemeinderat Werner Tremmel. Die Vermeidung von schädlichen Substanzen, die aktive Förderung der Artenvielfalt, Baum- und Strauchpflanzungen im Orts- und Industriegebiet sowie die Errichtung eines Abenteuerspielplatzes wurden ebenfalls umgesetzt. 2023 soll ein „Bio-Krautgarten“ als Selbstversorger-Gemüsegarten umgesetzt werden. „Neben Gemüsebeeten wird dieser Krautgarten auch gemeinschaftlich genutzte, extensive Wiesenflächen mit einem hohen Anteil an standorttypischen Blühpflanzen aufweisen“, so Tremmel. Zudem sollen im Rahmen der „Öko-Gemeinde Neutal“ bestehende Parkanlagen am Stooberbach naturnäher gestaltet werden wie durch Bepflanzungen und mit Aufweitungen des Bachlaufs in den Bereichen Mühlwiese, Tageszentrum-Seniorenwohnungen-Generationenplatz und im Park bei der Neugasse. „Neutal trägt aktiv zur Förderung von vielfältigen Lebensräumen und Kleinstbiotopen für Tiere und Insekten in der Gemeinde bei und leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt“, so Bürgermeister Erich Trummer.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.