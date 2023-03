Neues Kleintierzentrum in Neckenmarkt

Da es in der bisherigen Ordination in der Herrengasse platzmäßig schon eng wurde, entschied sich Tierärztin Sylvia Kuzmits im vergangenen Sommer, im Gewerbepark 3 in Neckenmarkt ein Kleintierzentrum zu errichten. Die hochmoderne Einrichtung umfasst zwei Ambulanzen, Räume für Physiotherapie und Operationen sowie ein digitales Röntgengerät und ein Labor. Neben einem Garten stehen auch ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Tag der offenen Tür im Mai

In den Räumlichkeiten können künftig auch Vorträge und Erste Hilfe-Kurse angeboten werden. „Ein Raum für einen Hundfriseur ist ebenfalls vorhanden“, informiert Kuzmits. Die Übersiedlung soll voraussichtlich im Laufe des Monats Mai erfolgen. „Bei einem Tag der offenen Tür können sich Interessierte die neue Kleintierpraxis in natura ansehen“, so Kuzmits.

