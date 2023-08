In Lockenhaus auf der Bundesstraße B 56 eine Radarbox beschädigt. Bemerkt wurde die Beschädigung am Mittwochmorgen, am Samstagvormittag war die Box noch intakt, hieß es von der Polizei. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das Sicherheitsglas der mobilen Radarbox mit einem Stein, der am Tatort zurückblieb.

Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro, die Polizeiinspektion Lockenhaus (Tel.: 059133-1229) ermittelt.