Wildschwein ohne Kopf in Deutschkreutz, Adler-Abschuss in Zurndorf

In der einzigen Live-Fahndungssendung Österreichs präsentiert ServusTV-Informationschef Hans Martin Paar in enger Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, dem Justizministerium und dem Bundeskriminalamt bis dato ungelöste Kriminalfälle. Dabei wird das Publikum gebeten, sich mit sachdiendlichen Hinweisen noch direkt während der Live-Sendung zu melden, um die Ermittler und Experten im Fahndungs-Studio zu unterstützen.

Foto: Birdlife

Dieses Mal bittet die Polizei unter anderem bei einigen Fällen von grausamer Wilderei im Burgenland um Mithilfe. So kam es im Mai sowie im Dezember 2022 zum Abschuss von zwei Kaiseradlern in Zurndorf. Das Tier ist in der Roten Liste Österreichs als „stark gefährdete Art“ geführt.

Foto: LKA Burgenland

Außerdem wurden in Weppersdorf im März 2023 sechs Wildtier-Kadaver gefunden. Die Tiere wurden währen der Schonfrist erlegt und das Fleisch waidgerecht entnommen. Nur kurz darauf wurde in Deutschkreutz ein Wildschwein ohne Kopf gefunden. In allen Fällen gibt es für die Ermittler noch viele offene Fragen.