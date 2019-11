Im Jahr 2015 kaufte die Gemeinde das Gebäude in der Nähe des Friedhofes und übergab es an die Jugend. Diese hat es in den vergangenen Jahren zum Großteil selbst renoviert. „Wir haben die Wände verputzt und ausgemalt, die Böden und die Elektrik erneuert sowie die Sanitäranlagen saniert“, berichtete Lukas Dominkovits. Insgesamt wurden rund 15.000 Euro in den Umbau investiert. Nun steht der Jugend ein großer Aufenthaltsraum mit Fernsehecke, einer Küche sowie einer kleinen Bar im Keller zur Verfügung. „Das Jugendhaus ist ein echtes Schmuckstück geworden. Ich hoffe, ihr werdet euch hier wohlfühlen und wünsche euch alles Gute für die Zukunft“, so Bürgermeisterin Angelika Mileder.

Kommendes Jahr feiert die Jugend Unterpullendorf ihr 25-jähriges Bestehen.