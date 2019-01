Die Folkloregruppe Hajdenjaki wurde im Jahr 1977 von Jelka Perusich in Unterpullendorf gegründet. Gestartet wurde mit 25 jugendlichen Tänzern. Noch im selben Jahr wurde die Musikgruppe von dem ehemaligen Unterpullendorfer Volksschuldirektor Aladar Csenar in die Hand genommen — er gründete auch das erste Tamburica-Schulorchester im Burgenland. Die Proben fanden im ehemaligen Gasthaus Perusich in Unterpullendorf statt, auch nach der Schließung des Gasthauses konnte die Folkloregruppe dort weiter proben.

Den Namen Hajdenjaki leitet die Gruppe vom Spitz- und Spottnamen der Unterpullendorfer Bevölkerung ab. Hajdenjaki bedeutet soviel wie „Buchweizenknödel“ — eine einst sehr beliebte Speise der Unterpullendorfer. „Es gibt nur noch wenige Leute in Unterpullendorf, die diese kulinarische Spezialität kochen können“, schildert Perusich.

80 Mitglieder tanzen und musizieren

Zurzeit hat die Folkloregruppe, bestehend aus drei Tanzgruppen und einer Musikgruppe, 80 Mitglieder. Die Mitglieder kommen aus den kroatisch-sprachigen Dörfern des Bezirks. Neben der Erhaltung der burgenländisch-kroatischen Sprache ist ein wichtiges Ziel der Gruppe, mit Jugendlichen zu arbeiten und alte Traditionen und Kulturgüter der Kroaten des Burgenlandes zu bewahren, aufzuarbeiten und weiterzugeben. Anlässlich der 30 Jahr-Feier im Jahr 2007 wurde die Kindergruppe „Mali Hajdenjaki“ gegründet. Mittlerweile besteht sie aus drei Altersgruppen, die bei Erreichen eines bestimmten Alters in die große Gruppe aufgenommen werden. Mittlerweile haben die Hajdenjaki in ihrem Repertoire insgesamt 13 Choreografien (fünf burgenländische und acht kroatische). Die Tamburicaspieler haben ein weitreichendes und unterhaltsames Liederrepertoire aus den Regionen des Burgenlandes sowie Kroatiens: Volkslieder, lustige und melancholische Lieder, verschiedene Csardas und Drmes stehen am Programm. „Neben Auftritten in allen Bundesländern Österreichs haben wir bereits mehrmals die burgenländisch-kroatische Kultur auf internationalen Tourneen in ganz Europa repräsentiert — wie in Deutschland, Italien, der Schweiz, Spanien, Irland, England, Dänemark, in den Niederlanden, Schweden, Polen, Ungarn, Slowakei und natürlich viele Male auch in Kroatien. Die Tourneen waren alle sehr schön“, erinnert sich Perusich gerne zurück. Nach 42 Jahren legte nun Gründerin und Obfrau Jelka Perusich aus persönlichen Gründen ihre Funktion nieder. „Meinen letzten Auftritt habe ich Anfang Jänner bei einer goldenen Hochzeit gespielt“, so Perusich. Die Gründerin der Folkloregruppe dokumentierte alle Ereignisse der vergangenen 40 Jahre und erinnert sich gerne an die Fahrt zu den Proben in den Anfängen zurück. „Wir haben mit einem kleinen Renault, einem R4, acht Personen zur Probe chauffiert, dieser Moment ist mir besonders in Erinnerung geblieben“, schmunzelt Perusich.

Kristijan Karall übernahm Obmann

Mit Kristijan Karall wurde ein neuer Obmann für die Folkloregruppe gefunden. Bereits mit 16 Jahren war er bei seiner ersten Probe mit den Tänzern dabei. „Nach einer größeren Pause durch die Arbeit kam ich wieder zu Hajdenjaki zurück und jetzt bin ich bereits seit 15 Jahren wieder Mitglied der Gruppe“, so Karall. Karall will die jetzige Arbeit seiner Vorgängerin fortsetzen und auch die Jugend integrieren, damit die Sprache und die Tradition erhalten bleiben. „Ich habe die Funktion des Obmannes übernommen, damit sich etwas verändert und es in jüngere Hände kommt“, fügt Karall hinzu.

Heuer steht eine Tournee nach Dalmatien in Kroatien am Programm. Die „Sinjska alka“ ist ein Ringreiten, das nach dem dabei verwendeten Ring, dem sogenannten Alka, benannt ist. Dieses Turnier und Volksfest findet am ersten Wochenende im August eines jeden Jahres statt. Die Hajdenjaki werden im Rahmen des Volksfestes einen Auftritt absolvieren. Weiters wurde für die Folkloregruppe eine eigene Komposition von Josef Gsertz geschrieben. „Die Komposition ‚Messe der heiligen Familie’, die von Gsertz gschrieben wurde, habe ich für Tamburica adaptiert. Wir wollen unsere eigene Komposition publik machen, deshalb werden wir sie am Kroatisch Minihofer Kirtag (16. Juni) präsentieren. Die Premiere fand bereits im Feber 2018 in Unterpullendorf statt“, erklärt Karall. Weiters soll die Komposition in der Slowakei am 23. Juni und in Kroatien am 27. Juli vorgestellt werden. Fixtermin ist der alljährliche Kirtag der Hajdenjaki, der heuer am 24. August stattfindet. „Wir werden zu vielen Veranstaltungen eingeladen und es kommen laufend Termine dazu. Ein weiteres Vorhaben für heuer ist es, einen Mitsing-Nachmittag im Bezirk zu organisieren. Wir werden Texte vorbereiten, damit die Leute mit uns mitsingen können“, so Karall abschließend.