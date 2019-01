Einstimmig beschlossen wurde das Budget für 2019 mit 1,214.500 Euro im ordentlichen Teil und 725.000 Euro im außerordentlichen Teil. In diesem sind 200.000 Euro für den Zubau des Kindergartens sowie 525.000 Euro für die Sanierung der Brücke über die Rabnitz in Unterrabnitz enthalten. Bei der Gemeinderatssitzung wurden auch die Ausschreibungen für die Sanierungsarbeiten, die Bauaufsicht und die Kollaudierung an Baumeister Paul Fruhmann vergeben.

Die Statik und die Detailplanung wurde an Baumeister Helmut Lukitsch vergeben. Beide Vergaben waren einstimmig. „Die Ausschreibung ist ziemlich aufwändig und soll bis Mitte Feber erfolgen“, so Vizebürgermeister Martin Maschler. Baubeginn für die Sanierung soll im September bzw. Oktober sein.

Die Erweiterung des Kindergartens mittels Um- und Zubau wurde ebenfalls einstimmig vergeben. Bei der Vergabe der Arbeiten an die Firmen Rosch (71,706 Euro) sowie Pfneisl Holzbau Gmbh (39.765,60 Euro) gab es vier Gegenstimmen der SPÖ.