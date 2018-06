Mit 2,2 Blitzen pro Jahr und Quadratkilometer ist das Mittelburgenland unter den ersten zehn Bezirken in Österreich, was die Blitzdichte betrifft. Nur die Bezirke Weiz, Graz-Umgebung, Graz(Stadt), Voitsberg, Hartberg-Fürstenfeld, Bruck-Mürzzuschlag, Gmunden und Hermagor weisen eine höhere Dichte auf.

Trend. Nach einem Rekord von 10.058 Blitzeinschlägen im Jahr 2012 sank die Zahl 2015 auf 3.270, um seither wieder kontinuierlich zu steigen. | BVZ

Auch die südlicheren Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf liegen unter den Top 25 in Österreich. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Experten des Blitzortungssystems ALDIS und Sicherheitsforschern des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV).

Österreichweit wurden heuer bereits 20.000 Blitzeinschläge registriert, obwohl die wirkliche Blitzhochsaison – also Juni, Juli und August – erst bevor steht. In den kommenden Monaten Juni, Juli und August erwarten Experten in Österreich rund 100.000 bis 150.000 Blitzeinschläge. „Jahr für Jahr kommt es in Österreich zu folgenschweren Schäden aufgrund von Blitzeinschlägen. Was wenige wissen: Österreich gehört mit Oberitalien und Slowenien zu den blitzgefährdetsten Regionen in Europa“, erklärt KFV-Direktor Othmar Thann.

Im Jahr 2016 wurde eine bemerkenswerte Entwicklung in Bezug auf Brandursachen in Österreich festgestellt: Fast 21 Prozent der Brände (1.519 Brandgeschehen) entfiel auf die Zündquelle „Blitzschlag“. Diese schwang sich damit zur Nummer eins der Brandursachen auf und verursachte eine Brandschadensumme von 14, 342.000 Euro. Die Tipps der Experten: Blitzschutzsystem, Stecker aus der Steckdose ziehen, hoch gelegene Punkte im Freien meiden (siehe Infobox)