Oberpullendorferin mit17 Jahren bereits zweifache Weltmeisterin

„Natürlich ist der Titel die beste und schönste Belohnung für die monatelange Vorbereitung“, strahlt Doris Nemeth aus Oberpullendorf nach der Weltmeisterschaft in Porec. Nach dem Titelgewinn bei den DanceStar ESDU-World Master 2022 in der Disziplin Urban/Kategorie Duo, holte sie dieses Mal mit 23 Kolleginnen den Weltmeistertitel in der Disziplin Urban/Kategorie Formation.

„Wir hatten zu Beginn der Saison mehrere Workshops, in denen wir verschiedene Stilrichtungen ausprobiert haben. Ich selbst liebe Girly Dance und vertiefe gerade Popping“, so Nemeth. Bei Girly Dance werden verschiedene Stilelemente von HipHop über Voguing und Waaking bis Jazz miteinander in Verbindung gebracht – wichtig und wesentlich ist dabei die Betonung femininer Aspekte. Popping (von: to pop-„knallen“) beschreibt die harten und abrupt erscheinenden Isolationsbewegungen, die für diese Stilrichtung charakteristisch sind.

„Tanzen ist nicht nur meine Leidenschaft – es hat auch viel zu meiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen. Durch Tanzen habe ich nicht nur Disziplin und Ausdauer gelernt sondern auch Bodycontrol, und mein Auftreten verändern können“, schildert Nemeth weiter.

Die 17-Jährige besucht die Handelsakademie Oberpullendorf und ihre bevorzugten Schulfächer sind Englisch und Ungarisch. Doris größte Leidenschaft ist jedoch das Tanzen.

Ihre ersten Tanzschritte übte sie bereits mit 9 Jahren in der Tanzwerkstatt FUX Oberpullendorf. Den ersten österreichischen Meistertitel ertanzte Nemeth 2016 bei den Austrian Open in Musical- & Showdance in Oberpullendorf. Sieben Jahre, mehrere Meister- und Vizemeistertitel später holte sich Nemeth eben dann 2022 erstmals einen Weltmeistertitel.

Vier bis sechs Trainings pro Woche

Zurzeit trainiert sie mit ihrer Trainerin Vivien Madarasz vier Mal pro Woche zwei Stunden. In der intensiven Wettkampfvorbereitung erhöht sich der Trainingsumfang oft bis zu sechs Trainingseinheiten pro Woche.Obwohl die Leidenschaft fürs Tanzen äußerst zeitintensiv ist und es oftmals einiger Anstrengung bedarf, sowohl den Anforderungen der Schulausbildung als auch jenen des Hobbys gerecht zu werden, soll das Tanzen auch weiterhin eine „Hauptrolle“ in Nemeths Leben spielen. Ihr größter Wunsch ist es, weiterhin erfolgreich zu tanzen und später einmal als Lehrende ihr erworbenes Wissen und ihre Erfahrung weitergeben zu dürfen.Einen weiteren Schritt zur Verwirklichung ihres Traumes wird Nemeth ab Herbst 2023 machen: da wird sie dort, wo alles begann – in der Tanzwerkstatt FuX – ihre ersten eigenen Trainingseinheiten halten.