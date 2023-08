Wandermuttergottes „zieht weiter“

Ein Jahr lang beherbergte die Pfarre Kaisersdorf (mit der Filiale Weingraben) die Statue der Kroatischen Wandermuttergottes. 3.270 Pilger - aus dem Burgenland, aus Niederösterreich, Ungarn, der Slowakei, der Schweiz und sogar den Niederlanden - habe man willkommen geheißen, führte Kuratorin Inge Brandl bei der Verabschiedung am Sonntag aus. „Jede Gruppe wurde vor der Kirche empfangen. Danach gab es Agapen mit Essen und Mehlspeisen. Danke an den Pfarrgemeinderat und alle, die geholfen haben!", so Brandl: „Die Wandermuttergottes hat das religiöse Leben in unserer Gemeinde gestärkt. Ich hoffe, dass ihre Liebe und Güte noch lange in unseren Herzen verbleiben!“ Am Dienstag startete eine 17-köpfige Gruppe, um die Statue zurück nach Mariazell zu bringen. Zum Abschluss der traditionellen Burgenländischen Kroatenwallfahrt, die vor 100 Jahren zum ersten Mal stattfand, wird sie am Sonntag an die nächste Pfarre, jene von Dürnbach, übergeben.