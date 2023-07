Revival für Oberpullendorfer Genussfest

Im Jahr 2011 verwandelte sich der Hauptplatz erstmals in einen Platz voller Genüsse. An zwei Tagen präsentierten sich damals 22 Direktvermarkter, Winzer und Schnapsbrenner aus der Region sowie sechs Genussregionen aus dem Burgenland und Niederösterreich von ihrer besten kulinarischen Seite. 2017 fand das Fest zum letzten Mal am Hauptplatz statt, 2018 am Vortag der ersten Oktober Wiesn am Veranstaltungsplatz der Habe D'Ere Gmbh.

Sowohl Habe d'Ere als auch Stadtmarketing sind nun gemeinsam mit Stadtgemeinde und dem Verein BLOP! mit an Bord, wenn es um die Wiederbelebung des Genussfests geht. Dieses wird am 29. September ab 12 Uhr am Hauptplatz über die Bühne gehen und soll bis in die späten Abendstunden dauern. Die Organisatoren möchten den Gästen ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis bieten.

Einige bekannte Genussmarktstandler und -standlerinnen haben laut BLOP! bereits neue Kreationen und regional-typische, aber nicht alltägliche Genusskreationen zugesagt: Süße und pikante Strudel, Besonderes mit Fisch und Fleisch und viele weitere Schmankerl stehen in den Startlöchern. Zusagen gibt es auch schon von preisgekrönten Genuss-Akteuren wie „Kevos Pizza“, der aus einem Falstaff-Voting als bester Pizzabäcker im Burgenland hervorging und Sven Poor von der Fleischerei Kuzmits, der ebenfalls bei einem Falstaff-Voting zum besten Fleischhauer des Burgenlands gekürt wurde. Abgerundet werden soll das Angebot durch eine vielseitige Weinbar.

Das Organisationsteam ist noch auf der Suche nach Seminar-Bäuerinnen und Show-Köchen, die ihr Talent und ihre Leidenschaft zur Schau stellen und das Fest bereichern möchten. Ebenso sind andere regionale Köstlichkeiten willkommen. Für Unterhaltung wird ab 16 Uhr die Band „Graveyard Avenue“ sorgen, deren Konzert auch ein Programmpunkt der Pullenale darstellt.