Lange Nacht der Bibliotheken

In Neutal hielt Gesundheitsberater Johann Janisch einen Vortrag zum Thema „Macht unser Essen krank? – Ursachen ernährungsbedingter Krankheiten“, wobei die Kosten vom Sozialausschuss der Gemeinde übernommen wurden. Außerdem wurden Buchstarttaschen übergeben. Buchstart-Taschen teilte auch das Bücherei-Team aus Rattersdorf an alle Kleinkinder des Jahrgangs 2022 aus. Außerdem lud man zu einer kleinen Weinverkostung. Im Alten Kloster Lockenhaus las Monika Mayer-Höttinger aus ihrem neuesten Buch „Katharina Paflik – Mit meiner Hände Arbeit“. In Oberpullendorf lasen Jutta Treiber und andere. Das Team der Zweisprachigen Bibliothek Kroatisch Minihof organisierte einen literarischen Spaziergang mit Autorin Barbara Smrzka, die aus ihrem Gartenkrimi „Perle vom Wienerwald“ las. Mirjam Mersich und Heli Buranits sowie Kinder der 2. und 3. Klasse Volksschule präsentierten in Nikitsch die mit der Volkshochschule der burgenländschen Kroaten ins Keroatisch übersetzte Buchreihe „Malo MI“.

In Oberpullendorf. Das Team derStadtbücherei mit Rudolf Ferscha und Alfred Liebmann freute sich auch überden Besuch von Bezirkshauptmann Klaus Trummer, Landtagsabgeordnter Elisabeth Trummer und Stadtrat Norbert Hoffmann sowie Gäste aus dem Betreuten Wohnen Foto: BVZ, Tritremmel

In Oberpullendorf. Elisabeth Trummer schrieb sich zur Freude von Ingeborg Steiger auch als Leserin ein. Foto: BVZ, Tritremmel

In Neutal. Den Gästen wurde ein vielseitiges Programm geboten, wie ein Gesundheitsvortrag von Johann Janisch, eine Präsentation von „Taschen für Taschenbücher“ aus Filz und Leder von Irmgard Tritremmel, neue Bücher zum Ausborgen, ein Sektempfang, gesunde Snacks und ein gemütliches Beisammensein. Foto: BVZ, Priedl

In Raiding. Melanie Nemeth und Anni Ruisz überreichten jungen Leseratten ihre Buchstart-Taschen. Foto: BVZ, Sarah Tesch

In Kroatisch Minihof. Bibliotheksleiterin Andrea Karall mit ihrem Team und Autorin Barbara Smrzka. Foto: BVZ, Kuzmits

In Lockenhaus. Auch Wiltraut Tschida, Emmerich Gager, Heidi Mandl, Elisabeth Sax und Barbara Renner lauschten der Lesung von Monika Mayer-Höttinger (2.v.r.), die ihr jüngstes Werk "Katharina Paflik - Mit meiner Hände Arbeit" präsentierte. Foto: BVZ, Grabner

In Rattersdorf. Bei einem Gläschen Wein – im Bild Amata Kainer, Anita Draskovits und Barbara Küblböck vom Bücherei-Team mit Bürgermeister Herbert Schedl – konnte man über die neusten Bücher im Sortiment plaudern. Rund 3.500 Titel und auch eine bunte Auswahl an Tonies stehen zur Entlehnung zur Verfügung. Foto: BVZ, Grabner

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.