Freizeit-Tipps im Bezirk Oberpullendorf

1. JUNI

LACKENBACH „Open Day“ – Hochzeit im Grünen“, ab 11 Uhr im Schloss.

NECKENMARKT „Römische Spuren in Neckenmarkt mit Ausflugsfahrt nach Savaria“ des Seniorenbundes, Beginn um 7.30 Uhr mit römischen Frühstück im Gasthaus „Zur Traube“, danach Vortrag und Fahrt nach Savaria, Infos unter 0664/9138537.

RAIDING Musikantenabend, um 18 Uhr Eröffnung durch Schüler der Musikschule Oberpullendorf, danach gemeinsames Musizieren, im „Liszt am Bach“.

UNTERFRAUENHAID Vortrag „Blackout und seine Folgen“ mit Gottfried Pausch, ab 19 Uhr im Gasthaus Rust, Veranstaltung der SPÖ.

2. JUNI

DRASSMARKT Sportfest, ab 17.30 bzw. 19.30 Uhr Match gegen den SC Oberpullendorf, ab 22 Uhr Disco-Abend mit DJ Nik, am Sportplatz.

GROSSWARASDORF Lesung „Literakuga“ mit Karin Ivancsics und Ana Marwan, Beginn um 19.30 Uhr in der KUGA.

KAISERSDORF „Lange Nacht der Kirchen“ in der Pfarrkirche, 17 Uhr Einläuten der Langen Nacht, von 17 bis 19 Uhr Kirchenexpedition, von 17 bis 19.15 Uhr Kinderprogramm, 19.10 bis 19.50 Uhr „Marienlob der etwas anderen Art“, 20 bis 20.45 Uhr Messe in lateinischer Sprache, 21 Uhr „Oase der 1.000 Lichter“ im Pfarrgarten.

KARL „Lange Nacht der Kirchen“ mit Marienliedern zum Singen und Erleben, ab 19.30 Uhr in der Pfarrkirche.

KOBERSDORF „Lange Nacht der Kirchen“ um 16.50 Uhr Glockengeläut der Evangelischen und Katholischen Kirche, ab 16.50 Uhr „Denn auf den Tag folgt die Nacht, doch über die Weisheit siegt keine Schlechtigkeit“ in der Katholischen Kirche, um 17 Uhr „Herzlich willkommen“ – offizielle Eröffnung der Aktion mit Generalvikar Michael Wüger und Superintendent Robert Jonischkeit in der Florianikapelle, um 17.30 Uhr „Lasset die Kinder zu mir kommen“ bei der Florianikapelle, um 18 Uhr „Kennen Sie die Schlosskapelle?“ in der Schlosskapelle, um 19 Uhr Ökumenisches Zusammentreffen in der Evanglischen Kirche, von 20 bis 20.45 Uhr „Frau, Leben, Freiheit“ – der Protest als evangelisches Identitätsmerkmal“, in der Evangelischen Kirche, ab 20.45 Uhr Fackelwanderung zur Katholischen Kirche, ab 21 Uhr Abschluss bei der Katholischen Kirche.

KROATISCH MINIHOF Kirtag, ab 20 Uhr Musik von „KaRo“ beim Feuerwehrhaus.

LOCKENHAUS „Disco CD XXL Revival“, Einlass um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr, Musik von „DJ Cheasy“, „DJ Fred“ und „DJ Christian“, in der Gemeindehalle.

MARKT ST. MARTIN Väternachmittag mit Muttertagssektbar, ab 15 Uhr am Martiniplatz.

OBERPETERSDORF 67. Vollmondwanderung, Treffpunkt 18 Uhr beim Feuerwehrhaus.

OBERPULLENDORF Genussmarkt am Hauptplatz, ab 14 Uhr, ab 16 Uhr Musik der „Eidaxl Combo“ sowie Sophie Tritremmel.

„Lange Nacht der Kirchen“, in der Pfarrkirche, von 17.30 bis 18.15 Uhr Kinderprogramm „Wenn einer einen Traum träumt“, um 18.30 Uhr Heilige Messe, von 19.30 bis 20 Uhr Orgelklänge, um 20 Uhr Lichterwanderung zur Franziskuskirche, 20.15 Uhr Chorgesang „Mach aus mir ein Werkzeug deines Friedens“ bei der Franziskuskirche, 20.30 Uhr Lichterwanderung zum Friedhof, 20.25 Uhr Chorgesang und besinnliche Texte „Mutter Erde und Bruder Tod“, 21 Uhr Lichterwanderung zur Weinbergkapelle, 21.15 Uhr Abschlussandacht, ab 21.45 Uhr Ausklang bei Brot und Wein.

STEINBERG-DÖRFL Kindergartenfest, ab 14 Uhr im Kindergarten.

„Lange Nacht der Kirchen“ in der Pfarrkirche, von 18 bis 18.15 Uhr „Aufbrechen als Volk Gottes“, von 18.15 bis 18.45 Uhr „Geh mit uns“ 18.45 Uhr Station bei der Dreifaltigkeitssäule, 19 bis bis 19.30 Uhr „Geh mit uns“, 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr „Einander begegnen.

STOOB Exkursion Gefiederte Dorfbewohner - Vögel in den Ortschaften erkennen, fördern und schützen, Treffpunkt 16 Uhr, Gemeindeamt.

UNTERPETERSDORF „Lange Nacht der Kirchen“ in der Pfarrkirche, von 18 Uhr Kirchenquiz, Filmvorführung und Lichterprozession.

WEPPERSDORF Feuerwehrheuriger, Beginn um 16 Uhr, ab 19 Uhr Dämmerschoppen mit den „Weppersdorfer Dorfmusikanten“, Feuerwehrhaus.

3. JUNI

DEUTSCHKREUTZ „Wine and Soul“ im Weingut Heinrich, ab 13 Uhr.

DÖRFL 40 Jahre Jugend, ab 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 18.30 Uhr Dämmerschoppen mit dem Musikverein Dörfl und „Die Krumbacher“, am Sportplatz.

DRASSMARKT Sportfest, ab 11 Uhr U7 –und U8-Turniere, ab 14 Uhr U9- und U10-Turniere, ab 17 Uhr Match U11 DER CLUB/Kirchschlag gegen SpG Oberpullendorf, um 18.30 Uhr Match U13 DER CLUB gegen SpG Wetterkreuz, ab 21.30 Uhr Tanzunterhaltung mit „Hit4You“, Sportplatz.

KOBERSDORF Bauernmarkt, von 9 bis 12 Uhr im Garten des Heimathauses.

Sportlerheuriger, um 15 bzw. 17 Uhr Match gegen Kroatisch Geresdorf, ab 16 Uhr Heurigenschmankerl, am Sportplatz.

KROATISCH MINIHOF Buchstart-Taschen-Übergabe, von 15 bis 17 Uhr in der Zweisprachigen Bibliothek.

Kirtag, ab 20 Uhr Musik von „Koprive“ und „Pax“, vor der Kirche.

LANGECK Segnung des Kommandofahrzeuges der Feuerwehr, ab 16 Uhr Empfang der Wehren, 16.45 Uhr Totengedenken beim Kriegerdenkmal, 17.15 Uhr Festakt mit Segnung beim Feuerwehrhaus.

LOCKENHAUS Picknick im Park bzw. Schulfest des Elternvereins, Eröffnung um 11 Uhr, beim Schulteich.

1. Segelschlepp-Treffen, Beginn um 10 Uhr am Modellflugplatz.

Konzert von „The Dawn“ und „The Wulf Gang“, Einlass um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr, in der Gemeindehalle.

MANNERSDORF Burschenkirtag, ab 20.30 Uhr Musik von „Dirndl Rocker“ im Festzelt.

MARKT ST. MARTIN Wanderung nach Landsee des „Gesunden Dorfes“, Treffpunkt um 9.30 Uhr beim Gemeindeamt.

NECKENMARKT Informationstag und Exkursion „Naturraum Burgenland / Grundlagen des Naturschutzes“, Treffpunkt um 9 Uhr im Gasthaus „Zur Traube“.

NEUTAL Vereinstruckertreffen der „Truck Warrior Burgenland“, ab 9 Uhr im Fahrsicherheitszentrum.

OBERLOISDORF Vollmondwanderung des „Gesunden Dorfes“, Treffpunkt um 20.30 Uhr beim Gemeindeamt.

OBERPETERSDORF Jubiläumsfeier zu 50 Jahre Kindergarten, Beginn um 16 Uhr am Sportplatz.

OBERPULLENDORF Flohmarkt, von 7 bis 13 Uhr am Veranstaltungsplatz.

Basar in der Förderwerkstätte „Rettet das Kind“, von 8 bis 16 Uhr.

RAIDING 30 Jahre Pflegezentrum Drescher, 10 Uhr Messe, danach gemeinsames Mittagessen, vor dem Pflegezentrum.

UNTERFRAUENHAID Feuerwehrheuriger, ab 11 Uhr Möglichkeit zum Mittagessen, ab 18 Uhr Dämmerschoppen, im Feuerwehrhaus.

WEPPERSDORF Feuerwehrheuriger, ab 10 Uhr Heurigenbetrieb, ab 17 Uhr Feuerwehrburger, im Feuerwehrhaus.

4. JUNI

DEUTSCH GERISDORF Kirtag der Jugend, ab 14.30 Uhr Uhr gegenüber des Gasthauses Bleier, Musik: „Bucklbergmusik“.

DEUTSCHKREUTZ „offen“ bei Bettina Beranek (Am Teich 27), bei Herbert Reumann (Feldgasse 40), und im Lehmden Museum im Schloss, 10 bis 18 Uhr.

Blutspendeaktion, von 9 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr im Vinatrium.

DRASSMARKT Sportfest, ab 10.15 Uhr Feldmesse, ab 11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein „Heimatklänge Draßmarkt“, ab 13.30 Uhr Unterhaltung mit „Rainer und Manfred“, am Sportplatz.

GROSSWARASDORF „offen“ in der Galerie Domnanovich (Unterort 48), 10 bis 18 Uhr.

KALKGRUBEN Muttertags- und Vatertagsfrühschoppen der SPÖ, ab 10 Uhr im Gasthaus Horvath, von 11 bis 14 Uhr Kinderprogramm.

KOBERSDORF Sportlerheuriger, ab 11 Uhr Heurigenschmankerl, 15 Uhr Verlosung und Tombola, am Sportplatz.

KROATISCH MINIHOF Kirtag, Frühschoppen mit „Fahnenschwinger“ nach der Kirche, ab 15 Uhr Folklorenachmittag mit „Brezovci“ und „HKD Gradisce“, ab 17 Uhr Unterhaltung mit „Feri & Berti“, vor der Kirche.

LACKENBACH Kinderprogramm zur Kräuterwanderung mit Kräuterpädagogin, Treffpunkt um 13.30 Uhr im Schloss.

LOCKENHAUS „offen“ bei Susanne Dittrich (Lerchenfeld 25), von 10 bis 18 Uhr.

LUTZMANNSBURG Kirchenkaffee der Evangelischen Kirche, ab 14 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum.

MANNERSDORF Burschenkirtag, ab 15 Uhr Marsch vom Dorfplatz zum Zeltfest, danach Kirtagsspruch, Musik von „Hannes Top Music“, 18.30 Uhr Verlosung.

MARKT ST. MARTIN „offen“ bei Ilse Lichtenberger (Neugasse 40), von 10 bis 18 Uhr.

OBERPULLENDORF „offen“ bei Anna Gruber (Günserstraße 17), und bei bei Sonja Melchart-Ledl (Bahngasse 7),10 bis 18 Uhr.

RAIDING „offen“ im Lisztzentrum, von 10 bis 18 Uhr.

STEINBERG-DÖRFL „offen“ bei Gerhard Nestlang (Untere Hauptstraße 5), und dabei bei Original Indigo Blaudruck Koó (Neugasse 14), 10 bis 18 Uhr.

STOOB „offen“ bei „Krebsler & Plutzer“ (Stefan Blagusz und J. Rene Radostics (Feldgasse 40) sowie bei Annemarie Hollweck (Kirchengasse 3/11), von 10 bis 18 Uhr.

TSCHURNDORF „offen“ bei Eveline Anderle (Hauptstraße 30), von 10 bis 18 Uhr.

UNTERFRAUENHAID Feuerwehrheuriger, ab 11 Uhr Möglichkeit zum Mittagessen, im Feuerwehrhaus.

WEPPERSDORF „offen“ bei Daniela Flickentanz & Anne Eck (Waldgasse 6), von 10 bis 18 Uhr.

Feuerwehrheuriger, ab 10 Uhr Frühschoppen mit der Blaskapelle „Donatus“ aus Neckenmarkt.

5. JUNIDRASSMARKT Austausch zum Thema Demenz des „Gesunden Dorfes“ mit Therese Tripold, von 18 bis 19.30 Uhr online auf „Zoom“. Infos unter 0664/75113086.

7. JUNI

KAISERSDORF Schulfest, ab 15 Uhr im Schulgarten.

LACKENBACH „Kultur im Hof“ mit den „Blue Franks“ und „DJ Miles“, Beginn um 20.30 Uhr im Cafe-Restaurant Waya.

OBERPULLENDORF Bibelgespräch, 19 Uhr, Pfarrzentrum.

Absolvententreffen in der Handelsakademie und Handelsschule, 18 Uhr in der Schule.

PIRINGSDORF Schulfest, ab 16.30 Uhr in der Schule.

WEPPERSDORF Vatertagsfeier des Pensionistenverbandes. ab 14 Uhr im Gasthaus Berlakovich.

