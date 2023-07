Freizeit-Tipps im Bezirk Oberpullendorf

6. JULI

DEUTSCHKREUTZ Rotweinfestival, um 19.30 Uhr Eröffnung in der Hauptstraße.

LOCKENHAUS Kammermusikfest, um 19.30 Uhr Eröffnungskonzert in der Kirche.

7. JULI

DEUTSCHKREUTZ 7. Blaufränkisch Ultra, Start um 5 Uhr beim Bahnhof.

Rotweinfestival, von 11 bis 18 Uhr Tag der offenen Kellertür bei den teilnehmenden Winzern, ab 19 Uhr Verkostung in der Gebietsvinothek „Reifepotenzial Jahrgang 2013“, von 18 bis 2 Uhr Verkostung in der Hauptstraße, ab 20 Uhr Live-Musik von „Die Licona“.

FRANKENAU „Tamburizza am Lagerfeuer“ mit „Brezovci“, ab 20 Uhr im Park vor der Kirche.

GROSSWARASDORF „Croatisada Festival“ bei der KUGA, „Yoga im Park von 18 bis 19 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr, mit „Harmonija“, „Wiener Tschuschenkapelle“, „Techno Vikings“, „Dubioza Kolektiv“, Aftershowparty mit „DJ Cavaleiro“.

KAISERSDORF Sportfest, um 18 Uhr Bieranstich, Fußball-Damenmeisterschaft und Fun-Soccer, Disconight ab 22 Uhr, am Sportplatz.

KOBERSDORF Schloss-Spiele, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ ab 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

LOCKENHAUS Kammermusikfest, um 11.15 Uhr Matinee in der Kirche, um 19.30 Uhr Abendkonzert in der Kirche.

OBERPULLENDORF Genussmarkt, Beginn um 14 Uhr, ab 16 Uhr Konzert von „JazzThat“ und „Phiora“, am Hauptplatz.

STEINBERG Sportfest, ab 18 Uhr Seniorenspiele, Musik der „Oberloisdorfer Dorfmusikanten“, am Sportplatz.

8. JULI

DEUTSCH GERISDORF Sportfest, ab 17.30 Uhr Fußballmatches, danach Musik von „Hannes Top Music“, am Sportplatz.

DEUTSCHRKEUTZ Rotweinfestival, von 11 bis 18 Uhr Tag der offenen Kellertür bei den teilnehmenden Winzern, von 10 bis 11.30 Uhr Riedel-Glasverkostung in der Gebietsvinothek, ab 11.30 Uhr Verkostung in der Gebietsvinothek „Reifepotenzial Jahrgang 2013“, um 15 Uhr Führung im Schloss, 18 bis 2 Uhr Verkostung in der Hauptstraße, ab 20 Uhr Live-Musik von „Golden Melodies und Francesco“.

GROSSWARASDORF „Croatisada Festival“ bei der KUGA, „Yoga im Park von 18 bis 19 Uhr, Einlass um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr, mit „Noisy Sunset“, „Elektrikeri“, „Max Schabl und das Volk der Mäuse“ und „Ramazuri“, Aftershowparty mit „DJ Cavaleiro“.

HORITSCHON Bauernmarkt, von 9 bis 12 Uhr im Eichenwald.

29. Oldtimer-Traktorentreffen, Eintreffen von 13 bis 16 Uhr, 16 Uhr Geschicklichkeitsbewerb mit Damenbewerb, anschließend Siegerehrung, bei der Heurigenschenke Duschanek.

KAISERSDORF Sportfest, um 16 Uhr Match Draßmarkt gegen Weppersdorf, um 18 Uhr Match der SpG Kaisersdorf/Markt St. Martin gegen Horitschon, ab 21 Uhr Musik von Manuel Eberhardt, am Sportplatz.

KOBERSDORF Schloss-Spiele, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ ab 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

LINDGRABEN Feuerlöscherüberprüfung, von 10 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus.

LOCKENHAUS Kammermusikfest, um 11.15 Uhr Matinee in der Kirche, um 18 Uhr Ouvertüre in der Kirche, um 19 Uhr Abendkonzert in der Kirche, um 22 Uhr Soiree in der Kirche.

MARKT ST. MARTIN Fanwanderung der „Mingerl Musi“., Treffpunkt um 16 Uhr beim Springbrunnen, ab 16.30 Uhr Wanderung, ab 19 Uhr Willkommenskonzert am Festplatz hinter der Kirche, ab 19.30 Uhr Dämmerschoppen.

LUTZMANNSBURG „Markt der Erde – Sommer“, von 9 bis 12 Uhr, ab 10 Uhr Live-Musik von „KaRo“, ab 11 Uhr Marktküche mit Gastkoch „didifood“ – Foodblogger Didi Csitkovics, im katholischen Pfarrstadl.

OBERPULLENDORF Buchpräsentation und Lesung von Robert Trimmel , Musik von „Paco“, ab 19 Uhr im „14er Haus“.

STEINBERG Sportfest, ab 11.30 Uhr Möglichkeit zum Mittagessen, ab 17.30 Uhr Möglichkeit zum Abendessen, am Sportplatz.

UNTERPETERSDORF Sommerfest der SPÖ-Ortsorganisation, Beginn um 15 Uhr am Sportplatz.

UNTERRABNITZ Grillfest der Feuerwehr, ab 19 Uhr Musik von „Old Fantasy“, im Feuerwehrhaus.

9. JULI

DEUTSCH GERISDORF Sportfest, um 15 Uhr Fußballfinale, ab 17 Uhr Pizza, am Sportplatz.

DEUTSCHRKEUTZ Rotweinfestival, von 17 bis 22 Uhr Verkostung in der Hauptstraße, Live-Musik von „Die Zamkehra“.

HORITSCHON 29. Oldtimer-Traktorentreffen, Eintreffen von 9 bis 11 Uhr, 13.30 Uhr Präsentation der Fahrzeuge, bei der Heurigenschenke Duschanek.

KAISERSDORF Sportfest, ab 11 Uhr Frühschoppen mit „Manfred und Rainer“, am Sportplatz.

KOBERSDORF Schloss-Spiele, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ ab 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

LANDSEE 20. Jubiläums-Weisenblasen, um 10.15 Uhr Heilige Messe, ab 11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Dörfl, danach Weisenblasen und Wirtshaussingen mit dem Burgenländischen Volksliedwerk , um 15 Uhr Tombolaverlosung, auf der Ruine.

LOCKENHAUS Festgottesdienst im Rahmen des Orgelfestivals mit der „Jugendmesse“ in F-Dur von Joseph Haydn. ab 10 Uhr in der Kirche.

LOCKENHAUS Kammermusikfest, um 10 Uhr Konzert in der Synagoge Köszeg, um 11.45 Uhr Matinee in der Kirche, um 18 Uhr Rezital mit Sir Andras Schiff in der Kirche.

NECKENMARKT Pfarrfest, um 9.45 Uhr Messe, ab 10.30 Uhr Fest im Pfarrhof, Frühschopen mit dem Musikverein Weinland, ab 16 Uhr Stodl-Bar, ab 17 Uhr Musik der „Ziaglbehm“.

REGION 33. Radwanderung durch die kroatischen Ortschafen, Start von 8.30 bis 11 Uhr in Unterpullendorf, Nikitsch, Frankenau, Kroatisch Geresdorf, Langental, Kleinwarasdorf, Kroatisch Minihof, Großmutschen, Kleinmutschen, Nebersdorf und Großwarasdorf, Stationen sind bis 13 Uhr geöffnet.

UNTERRABNITZ Grillfest der Feuerwehr, um 10 Uhr Heilige Messe, danach Frühschoppen mit dem Musikverein Pilgersdorf, Ausklang mit „Old Fantasy“, im Feuerwehrhaus.

10. JULI

LOCKENHAUS Kammermusikfest, Konzert „Begegnung“ – Abfahrt zur Synagoge Köszeg um 10 Uhr bei der Burg, um 11 Uhr Konzert in der Synagoge, um 15 Uhr Konzert „Begegnung“ in der Burg, um 19.30 Uhr Abendkonzert in der Kirche.

11. JULI

LOCKENHAUS Kammermusikfest, um 10 Uhr Konzert „Begegnung“ in der Burg, um 15 Uhr Konzert „Begegnung“ in der Kirche, um 18.15 Uhr Ouvertüre in der Kirche, um 19.30 Uhr Abendkonzert in der Kirche.

OBERPULLENDORF Eltern-Kind-Kaffee, Beginn um 9 Uhr im Pfarrzentrum.

Beratungstag der Servicestelle für Menschen mit Behinderungen vom Amt der Burgenländischen Landesregierung in der Bezirkshauptmannschaft von 8 bis 16 Uhr, Anmeldungen erwünscht unter 057/600-2121 bzw. per Mail unter post@behindertenservicestelle@bgld.gv.at.

12. JULI

LOCKENHAUS Kammermusikfest, um 11.15 Uhr Matinee in der Kirche, um 19.30 Uhr Konzert „Kremerata & Friends“ in der Kirche.