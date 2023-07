Freizeit-Tipps im Bezirk Oberpullendorf

13. JULI

KOBERSDORF Schloss-Spiele, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ ab 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

LOCKENHAUS Kammermusikfest, Matinee ab 11.15 Uhr in der Kirche, Abendkonzert ab 19.30 Uhr in der Kirche.

14. JULI

DEUTSCHKREUTZ Musikfest anlässlich 50 Jahre Musikverein, ab 18 Uhr Musik der „Kaiser Musikanten“ im Schulhof.

KOBERSDORF Schloss-Spiele, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ ab 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

LOCKENHAUS Kammermusikfest, 11.15 Uhr Matinee in der Kirche, Ouvertüre 18.15 Uhr in der Kirche, Abendkonzert 19.30 Uhr in der Kirche.

OBERPULLENDORF Genussmarkt und Verschenkmarkt, ab 14 Uhr am Hauptplatz.

„Sommerwiesn – Dirndl meets Lederhosn“, Musik: „Die Draufgänger“ und „Steira Seitn“, ab 18 Uhr am Veranstaltungsplatz.

PIRINGSDORF Ausstellung „Bildnerisches von Andi Böhm“, ab 14 Uhr bei „Schnabls Gastwirtschaft“.

STEINBERG Feuerwehrfest, ab 18 Uhr Burger- und Grillabend, Musik: „Hannes Top Music“, im Feuerwehrhaus.

STOOB Sportfest, um 19.30 Uhr Match Stoob gegen Draßmarkt, am Sportplatz.

UNTERFRAUENHAID Sommerkino, Film „Der Bauer und der Bobo“, ab 21 Uhr , am Dorfplatz.

15. JULIDEUTSCHKREUTZ Musikfest anlässlich 50 Jahre Musikverein, ab 15 Uhr Bezirksblasmusiktreffen mit Marschmusikbewertung, danach Musik der „Zamkehra“, im Schulhof.

FRANKENAU Beachvolleyballturnier der Jugend, Treffpunkt um 12 Uhr, am Sportplatz.

HORITSCHON Dämmerschoppen des ARBÖ im Eichenwald, ab 18 Uhr, Musik: „Die Licona“.

KOBERSDORF Biker-Fahrt der Schloss-Spiele mit Intendant Wolfgang Böck, Start um 15 Uhr beim Pappelstadion Mattersburg, Ankunft in Kobersdorf um 17.40 Uhr, Aufführung von „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ ab 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

KROATISCH GERESDORF Grillnachmittag der Senioren, ab 16 Uhr beim alten Feuerwehrhaus.

LEBENBRUNN Grillabend der Feuerwehr, ab 17 Uhr in der Veranstaltungshalle.

LOCKENHAUS Kammermusikfest, ab 11.15 Uhr Matinee in der Kirche, um 18.15 Uhr Ouvertüre in de Kirche, ab 19.30 Uhr Abendkonzert in der Kirche.

LUTZMANNSBURG „Speed Contest“ in der Therme, Starts ab 10 Uhr, Siegerehrung ab 17 Uhr.

MANNERSDORF Konzert „Rock the night“ mit „More gain“, „MC2“ und „Breaking Rank“, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Pröstl.

NEUTAL Mostjause der ÖVP, ab 15 Uhr beim Mehrzwecksaal.

NIKITSCH Charity-Pop-Up-Store „ReVenas Schankraum – Sommeroutfit“, von 15 bis 19 Uhr in der Hauptstraße 122.

OBERPULLENDORF „Sommerwiesn – Electro Circus“ mit „Tream“, „DJ Selecta“, „MC Apster“ und „Nerib“, ab 20 Uhr am Veranstaltungsplatz.

PIRINGSDORF Ausstellung „Bildnerisches von Andi Böhm“, ab 9 Uhr bei „Schnabls Gastwirtschaft“.

RITZING Kirtagbaumaufstellen, ab 20 Uhr am Dorfplatz.

STEINBERG Feuerwehrfest, ab 11.30 Uhr Möglichkeit zum Mittagessen, ab 17 Uhr Möglichkeit zum Abendessen und Ausklang, im Feuerwehrhaus.

STOOB Bauernmarkt, von 8.30 bis 12 Uhr am Hauptplatz.

Sportfest, ab 14 Uhr Kleinfeldturnier, ab 14.30 Uhr Kinderprogramm, ab 15 Uhr Grillspezialitäten, ab 19 Uhr Live-Musik mit „Alesis-Sound“, am Sportplatz.

WEPPERSDORF „Gardi – Tag der offenen Taschen“ bei Irmgard Tritremmel, ab 13 Uhr in der Waldgasse 14.

16. JULI

DEUTSCHKREUTZ Musikfest anlässlich 50 Jahre Musikverein, um 9.45 Uhr Messe, danach Mittagessen, Musik der Stadtkapelle Wetter, im Schulhof.

HAMMERTEICH Feuerwehr-Frühschoppen, ab 10 Uhr Musik von „Die kleine Werkskapelle“, ab 11.30 Uhr Schnitzelessen, im Feuerwehrhaus.

KOBERSDORF Schloss-Spiele, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ ab 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

NEUTAL ARBÖ-Familiennachmittag mit Radgeschicklichkeitsfahren für Kinder ab 15 Uhr beim MUBA.

PIRINGSDORF Ausstellung „Bildnerisches von Andi Böhm“, ab 9 Uhr bei „Schnabls Gastwirtschaft“.

STOOB Sportfest, um 10 Uhr U8-Match, ab 11 Uhr Mittagessen, ab 14 Uhr U11-Match, am Sportplatz.

17. JULI

OBERPULLENDORF „Sommerwiesn – Wiesn Monday“ mit „Nooon“ und „Nerib“, ab 18 Uhr, Veranstaltungsplatz.

19. JULI

OBERPETERSDORF Wandertag der Pensionisten, Treffpunkt um 9.30 Uhr am Sportplatz.