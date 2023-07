Freizeit-Tipps im Bezirk Oberpullendorf

20. JULI

KOBERSDORF Schloss-Spiele, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ ab 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

LACKENBACH „Open Day – Hochzeit im Grünen“, ab 11 Uhr im Schloss.

UNTERRABNITZ Buchpräsentation von Gerhard Altmann „Nord – Mitte – Süd“, 18 Uhr, Galerie Turmhaus.

21. JULI

DEUTSCHKREUTZ 30. Girmer Dorffest, ab 19 Uhr in Girm.

FRANKENAU „Gmiatliche Jausn“ der ÖVP-Senioren, ab 17 Uhr im Garten der alten Volksschule.

KALKGRUBEN Feuerwehrheuriger, ab 11 Uhr im Feuerwehrhaus.

KLEINWARASDORF „Tamburizza am Lagerfeuer“ mit „Granicari“, ab 20 Uhr im Gasthaus Janits.

KOBERSDORF „Rundgang zur Geschichte ehemaliger jüdischer Gemeinden im Burgenland“, Treffpunkt um 14 Uhr bei der ehemaligen Synagoge.

Schloss-Spiele, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ ab 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

LOCKENHAUS Street Food Festival, 11 Uhr, Hauptplatz, ab 20 Uhr Musik von „Fred“.

OBERLOISDORF Sportfest, ab 18 Uhr Match SV Oberloisdorf gegen SC Piringsdorf, ab 20 Uhr Match SV Steinberg gegen SpG Hrvati, ab 22 Uhr Musik von „DJ Nick“, am Sportplatz.

22. JULI

DEUTSCHKREUTZ „Summer-Beachparty“, ab 13 Uhr Volleyballturnier, ab 19 Uhr Beachparty, im Schwimmbad.

KAISERSDORF SPÖ-Sommerfest, 16 Uhr Begrüßung, ab 18 Uhr Musik von „Die Hopfenschwinger“, ab 20.30 Uhr Musik von „Lämbo mit seiner Ziehharmonika und Gitarre“, Gemeindehausgarten.

KALKGRUBEN Feuerwehrheuriger, ab 11 Uhr im Feuerwehrhaus, ab 19 Uhr Musik von „d'Original Sautanz Musi“.

KOBERSDORF Schloss-Spiele, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ ab 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

LOCKENHAUS „Lockenhaus liest“ – Thema „Schnaps und Schnapsbrennen“, Lesung um 13.30 Uhr im Stadl Christandl (Fabrikgasse) in Hammerteich, um 14.45 Uhr am Sportplatz in Glashütten, um 16 Uhr im Haus Thurner (Kirchengasse 22 ) in Langeck, um 17.15 Uhr im Haus Leitner (Hauptstraße 33) in Hochstraß, um 18.30 Uhr im Haus Leitner (Sulzgasse 5) in Piringsdorf, Abschluss ab 19.30 Uhr im Haus Leitner (Sulzgasse 5) in Piringsdorf.

Street Food Festival, ab 11 Uhr am Hauptplatz, ab 20 Uhr Musik von „Hannes Top Music“.

NEBERSDORF 11. Beachvolleyball-Masters der Jugend, Beginn um 12 Uhr am Sportplatz.

OBERLOISDORF Wanderung zum geografischen Mittelpunkt des Burgenlandes, Treffpunkt um 13.30 Uhr beim Gemeindeamt.

Sportfest, ab 13.30 Uhr Juxturnier, ab 17 Uhr Match SpG Edelserpentin gegen SC Bad Sauerbrunn 1b, ab 19 Uhr Match UFC Mannersdorf gegen SC Kroatisch Minihof, ab 22 Uhr Musik von „DJ Alex Cortez“, am Sportplatz.

RITZING Burschenkirtag, um 17 Uhr Bieranstich, ab 19 Uhr Musik der „Donatuskapelle“, am Dorfplatz.

SALMANNSDORF Sportfest, ab 14 Uhr Kleinfeldturnier, ab 17 Uhr Spanferkel mit Krautsalat und Hausbrot, ab 20.30 Uhr Tanzunterhaltung mit „K&K Company“, am Sportplatz.

STEINBACH Grillabend der Feuerwehr, ab 16 Uhr im Feuerwehrhaus.

STOOB „Luam und Wein“-Heuriger der SPÖ, ab 16 Uhr im Töpfermuseum.

UNTERFRAUENHAID Frühschoppen der SPÖ und des Pensionistenverbandes, ab 11 Uhr beim Biotop, Musik: „11er Blech“.

23. JULI

HORITSCHON Kirtag der ÖVP, ab 11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Unterpetersdorf, am Kirchenplatz.

KALKGRUBEN Feuerwehrheuriger, ab 11 Uhr Frühschoppen mit „Potschnbanda“ im Feuerwehrhaus.

KOBERSDORF Kobersdorfer Bierkulinarium, Beginn um 10.30 Uhr im Eckriedl-Stadl.

Oldtimerfahrt im Rahmen der Schloss-Spiele, Treffpunkt um 15 Uhr am Hauptplatz Stadtschlaining, Ankunft in Kobersdorf ca. 18.12 Uhr, Beginn der Vorstellung von „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ um 20.30 Uhr im Schlosshof.

Ausstellung des Künstlerkreises Kobersdorf, von 19 bis 20.30 Uhr im Schloss.

Besichtigungsmöglichkeit der ehemaligen Synagoge, ab 18.30 Uhr.

LOCKENHAUS Street Food Festival, ab 11 Uhr am Hauptplatz, ab 11.30 Uhr Musik von „Die Wüdara“.

LUTZMANNSBURG Sommerfest des Seniorenbundes, Beginn um 17 Uhr im katholischen Pfarrstadl.

OBERLOISDORF Sportfest, ab 11.30 Uhr Möglichkeit zum Mittagessen, ab 13 Uhr Nachwuchsspiele, ab 17 Uhr Match SV Oberloisdorf gegen SV Wimpassing, am Sportplatz.

RITZING Burschenkirtag, um 10 Uhr Gottesdienst, ab 11 Uhr Frühschoppen mit der Jugendmusik Lackenbach und Möglichkeit zum Mittagessen, am Dorfplatz.

WEINGRABEN Kirtag der SPÖ, um 10.15 Uhr Heilige Messe, ab 11 Uhr Live-Musik und Möglichkeit zum Mittagessen am Hauptplatz.