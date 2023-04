Freizeit-Tipps im Bezirk Oberpullendorf

27. APRIL

KOBERSDORF Vortrag mit Musikbeispielen von Musikwissenschafterin Isabella Sommer und Mezzosopranistin Andrea Schwab: „Ein fast vergessener Reichtum bezaubernder Melodien - Jüdische Komponistinnen und Alfred Grünfeld“, Beginn um 18 Uhr in der ehemaligen Synagoge.

28. APRIL

LUTZMANNSBURG Konzert von „so&so“, Beginn um 19.30 Uhr beim Heurigen „Xylophon“.

NEUTAL Vortrag „Naturnahe Pflege von Grünraum“, Beginn um 14 Uhr im Mehrzwecksaal.

OBERPULLENDORF Genussmarkt, ab 14 Uhr am Hauptplatz.

Vorlesestunde für Kinder, ab 14 Uhr in der Stadtbücherei.

WEPPERSDORF Theater des Bühnenwerks, „Lügen haben junge Beine“, ab 19 Uhr in der Alten Schule.

29. APRIL

DÖRFL Maibaumstellen der Feuerwehr, um 16 Uhr am Dorfplatz, ab 16.30 Uhr Dämmerschoppen mit dem Musikverein Dörfl.

DRASSMARKT Maibaumaufstellen der Feuerwehr, Beginn um 18.30 Uhr am Kirchenberg.

GROSSWARASDORF „Nostalgia“ – Komödie in kroatischer Sprache, ab 19.30 Uhr in der KUGA.

HORITSCHON Hotterbegehung, Treffpunkt um 9 Uhr beim Vereinshaus.

LINDGRABEN Maibaumaufstellen der SPÖ-Ortsorganisation, ab 18 Uhr am Kirchenplatz.

LUTZMANNSBURG Buchpräsentation „Der Müller als Kapitän“ von Walter Reiss, Beginn um 19 Uhr im Hotel „Xylophon“.

NECKENMARKT Hotterbegehung, Treffpunkt um 7.45 Uhr beim Braunsdorferweg 1.

Konzert des Musikvereins Weinland Neckenmarkt-Horitschon, „Vom Broadway bis nach Böhmen“, ab 19 Uhr im Pfarrheim.

NEUTAL Blutspendeaktion, von 9 bis 12 sowie von 13 bis 15.30 Uhr im Mehrzwecksaal.

NIKITSCH 1-jähriges Jubiläum von „ReVenas SchrankRaum“, von 15 bis 19 Uhr in der Hauptstraße 122.

OBERPULLENDORF Maibaumaufstellen der SPÖ, ab 16 Uhr am Spielplatz Mitterpullendorf.

PIRINGSDORF Maibaumfest der Feuerwehr, ab 17 Uhr beim Feuerwehrhaus.

RAIDING Bauernmarkt, von 8.30 bis 12.30 Uhr entlang der Lisztstraße.

Raidinger Musikfrühling, gemeinsames Festkonzert anlässlich 10 Jahre Gemeindepartnerschaft Grafenwörth-Raiding, ab 17 Uhr im Lisztzentrum.

RATTERSDORF Maibaumaufstellen des Verschönerungsvereins, Beginn um 18 Uhr am Sportplatz.

REGION Sternwanderung des „Gesunden Dorfes“, Starts um 8.30 Uhr beim Dorfbrunnen Mannersdorf, um 8.30 Uhr beim Gemeindezentrum Steinberg-Dörfl, um 8.30 Uhr beim Gemeindeamt Kaisersdorf, um 7.30 Uhr am Paul Blagusz-Platz in Unterpullendorf, um 8.30 Uhr beim Sportplatz Oberloisdorf, Ziel um 12 Uhr am Sportplatz Oberloisdorf.

SCHWENDGRABEN Maibaumaufstellen der Jugend, ab 17 Uhr beim Feuerwehrhaus.

STEINBERG Maibaumstellen der Feuerwehr, Beginn um 17 Uhr beim Feuerwehrhaus.

UNTERLOISDORF Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr, Beginn um 16 Uhr Ausschank und Feuerlöscherüberprüfung im Feuerwehrhaus.

UNTERPETERSDORF Hotterbegehung, Treffpunkt um 12.45 Uhr beim Musikheim.

Burschbaumstellen, ab 11.30 Uhr beim Feuerwehrhaus.

UNTERRABNITZ Frühlingserwachen und Maibaumaufstellen des Bienenzuchtvereins, ab 17 Uhr bei der Holzbrücke.

Vernissage der Ausstellung „Eindrücke“ von Harro Pirch, Beginn um 16 Uhr in der Galerie Turmhaus.

WEPPERSDORF Theater des Bühnenwerks, „Lügen haben junge Beine“, ab 19 Uhr in der Alten Schule.

Bio-Jungpflanzenmarkt beim „Hof Sonnenweide“, von 14 bis 18 Uhr.

Maibaumaufstellen des Samariterbundes im Pflegekompetenzzentrum, ab 14 Uhr.

30. APRIL

DEUTSCHKREUTZ Jubiläumskonzert zu 50 Jahre Musikverein, ab 17 Uhr im Vinatrium.

GROSSWARASDORF Maibaumaufstellen der Barani-Jugend, Beginn um 15 Uhr im Park vor der KUGA.

KALKGRUBEN Frühlingswanderung des USKL (Unsere Schule Kalkgruben lebt), Start um 8 Uhr bei der Volksschule.

KLOSTERMARIENBERG Maibaumaufstellen der Feuerwehr beim Feuerwehrhaus, Beginn um 18 Uhr.

KOBERSDORF Lesung mit Musik: „Ella Schapira (1897 bis 1990) - Lebensgeschichte einer jüdischen Kleidermacherin“, Musik von „Idemo“, ab 11 Uhr in der ehemaligen Synagoge, Anmeldung unter office@menassemenasse.at erwünscht.

Maibaumaufstellen der Evangelischen Burschenschaft, ab 19 Uhr beim Gasthaus „Zum Dorfwirtn“.

Maibaumaufstellen der Katholischen Burschenschaft, Beginn um 19 Uhr im Kaiserpark.

LACKENBACH Maibaumaufstellen der Jungburschen, Beginn um 18 Uhr beim Freizeit- und Veranstaltungszentrum.

LANDSEE Maibaumaufstellen der Jugend, ab 17 Uhr am Sportplatz.

LANGECK Bezirksflorianiwandertag, Start von 7 bis 11 Uhr am Sportplatz.

LANDSEE „Open House“ anlässlich der Eröffnung des „Seminar- und Guesthouse Zentrum Landsee“, von 14 bis 18 Uhr.

LUTZMANNSBURG Maibaumaufstellen der Jugend, Beginn um 16 Uhr beim Evangelischen Gemeindezentrum.

MANNERSDORF Maibaumaufstellen, ab 14 Uhr am Hauptplatz.

NEBERSDORF Maibaumfest der Jugend, ab 16 Uhr am Sportplatz.

NEUTAL Maibaumaufstellen der Feuerwehr, Beginn um 17 Uhr beim Feuerwehrhaus.

OBERPULLENDORF Maibaumaufstellen der ÖVP am Hauptplatz, Beginn um 16 Uhr.

RAIDING Blutspendeaktion, von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr im Pfarrheim.

REGION Sternwanderung des „Gesunden Dorfes“, Start um 13.30 Uhr beim Gemeindeamt Horitschon, um 13.30 Uhr beim Gemeindehaus Unterpetersdorf, um 13.30 Uhr beim Gemeindeamt in Lackendorf, um 13.30 Uhr am Dorfplatz Unterfrauenhaid, um 13.30 Uhr am Schwana-platz in Neckenmarkt und um 13 Uhr am Dorfplatz in Ritzing, 14.45 Uhr Eintreffen aller Teilnehmer am Sportplatz Unterfrauenhaid.

STOOB Maibaumaufstellen der Jugend, ab 18 Uhr am Hauptplatz.

STREBERSDORF Maibaumaufstellen der Burschenschaft, ab 17 Uhr beim Feuerwehrhaus.

UNTERRABNITZ 9. Oldtimertreffen, ab 9 Uhr Eintreffen der Fahrzeuge, ab 13 Uhr Urkundenverleihung und Verabschiedung, bei der Holzbrücke.

WEINGRABEN Maibaumaufstellen des ASKÖ, ab 15 Uhr am Sportplatz.

WEPPERSDORF Theater des Bühnenwerks, „Lügen haben junge Beine“, ab 17 Uhr in der Alten Schule.

Bio-Jungpflanzenmarkt beim „Hof Sonnenweide“, von 14 bis 18 Uhr.

1. MAI

DRASSMARKT Austausch zum Thema Demenz des „Gesunden Dorfes“ mit Therese Tripold, von 18 bis 19.30 Uhr online auf „Zoom“. Weitere Informationen unter 0664/75113086.

GLASHÜTTEN Maibaumaufstellen der „Glashütter Sumpfgeister“ am Hauptplatz, ab 10 Uhr Frühschoppen, mittags Baumaufstellen.

KARL Maibaumaufstellen der Feuerwehr, ab 11 Uhr Möglichkeit zum Mittagessen, um 15.30 Uhr Maibaumaufstellen, beim Feuerwehrhaus.

KOBERSDORF 1. Mai-Feier der SPÖ, Start um 13 Uhr am Sportplatz, ab 13.30 Uhr Platzkonzert, um 14 Uhr Abmarsch des Festzuges zum Gemeindeamt sowie Kundgebung.

LACKENBACH Familienwandertag der ÖVP, Start um 10 Uhr beim Freizeit- und Veranstaltungszentrum.

PIRINGSDORF Wandertag der ÖVP, Start ab 9 Uhr bei der Sulzquelle.

RATTERSDORF-LIEBING Frühlingswanderung der ÖVP, Start um 10 Uhr beim Sportplatz Rattersdorf.

RITZING 23. Ritzinger Tintn- fassllauf mit Nordic Walking, Starts ab 9.15 Uhr am Sonnensee, Infos und Anmeldung unter www.ritzinger-tintnfassl.at.

STEINBACH Wandertag der Feuerwehr, Start von 7 bis 11 Uhr beim Feuerwehrhaus.

2. MAI

KOBERSDORF Vortrag: „Die Lackenbacher Schutzjudenfamilie Hirschler und ihre wirtschaftliche Tätigkeit im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts“, Beginn um 14 Uhr in der ehemaligen Synagoge.

OBERPULLENDORF Vorspielabend der Klassen von Markus Bratusa und Elisabeth Koch, Beginn um 18 Uhr im Saal der Musikschule.

3. MAI

KOBERSDORF Themenabend: „Antisemitismus im Burgenland - Die Fiktion des friedlichen Zusammenlebens“, Beginn um 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge.

