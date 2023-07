Veranstaltungsreihe Tamburizzaklänge am Lagerfeuer in Frankenau

Waren in Frankenau mit dabei. Marko Steiner, Edi Jahns, Martin Kerstinger, Joži Buranits, Renate Fazekas, Lara Fazekas, Alina Blazovich, Annika Kanz, Thorsten Eckhardt und Carmen Kancz. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

D er kroatische Kulturverein HKD lud am Freitag in Kooperation mit der Jugend Frankenau zu „Tamburizza am Lagerfeuer/Tamburica uz oganju“ in den Park bei der Kirche ein.

gte die Tamburizzagruppe „Brezovci“ aus Kroatisch Minihof. Die Jugend versorgte die Gäste mit Würstel, Halloumisalat und kühlen Getränken. Die nächsten beiden Ausgaben von „Tamburizza am Lagerfeuer/Tamburica uz oganj“ finden am Freitag, dem 21. Juli, ab 20 Uhr beim Gasthaus Kautz-Janits in Kleinwarasdorf mit den „Graničari“ aus Nikitsch sowie am Freitag, dem 28. Juli, ab 20 Uhr beim Feuerwehrhaus Kroatisch Minihof mit der Gruppe „Zelenjaki“ aus Kroatisch Geresdorf statt.